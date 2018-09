Matthew McConaughey lần đầu đoạt giải Oscar

Tài tử 44 tuổi giành chiến thắng tượng vàng danh giá với vai diễn bệnh nhân AIDS trong phim 'Dallas Buyers Club'.

Tài tử Matthew McConaughey đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc.

Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho Matthew McConaughey bởi anh đã hy sinh hết mình cho vai diễn một chàng cao bồi mắc bệnh AIDS. Anh đã ăn kiêng để giảm hơn 10 kg và có ngoại hình tiều tụy cho vai diễn này. Matthew xuất sắc vượt qua các đối thủ Leonardo DiCaprio, Christian Bale, Chiwetel Ejiofor và Bruce Dern. Đây là lần đầu tiên anh nắm trong tay tượng vàng trong sự nghiệp diễn xuất gần 20 năm.

Matthew McConaughey giảm cân tiều tụy trong phim.

McConaughey xúc động cảm ơn Chúa, viện Hàn lâm cùng đạo diễn và các đồng nghiệp trong bộ phim Dallas Buyers Club là Jared Leto, Jennifer Garner. Nam diễn viên cũng dành những lời có cánh tới vợ và 3 người con nhỏ: "Với vợ tôi - Camila và các con - Levi, Vita và Stone, sự khích lệ và trân trọng mà em cùng các con đã dành cho anh không gì có thể so sánh. Gia đình là điều khiến anh luôn tự hào nhất".

Tài tử còn có những lời phát biểu ý nghĩa về sự nỗ lực làm việc không ngừng của chính bản thân anh. Matthew McConaughey chia sẻ: "Gửi lời cảm ơn tới người hùng của tôi, người mà tôi luôn theo đuổi. Khi tôi 15 tuổi, một người rất quan trọng đã hỏi tôi: Người hùng của cậu là ai? Tôi xin hai tuần để suy nghĩ và sau đó tôi trả lời: Mình đã nghĩ về câu hỏi của bạn và bạn biết người đó là ai, đó chính là mình 10 năm tới. Khi tôi bước sang tuổi 25, người ấy lại đến và hỏi: Bây giờ cậu đã là người hùng? Tôi liền nói: Vẫn chưa phải bởi người hùng của mình là ở tuổi 35. Mỗi ngày, mỗi tuần và mỗi tháng trong cuộc đời, người hùng của tôi luôn là tôi 10 năm tới. Tôi chưa bao giờ trở thành anh hùng và vẫn chưa đạt được điều đó. Nhưng tôi rất vui vì luôn có mục tiêu để theo đuổi".

Bạn diễn của McConaughey, ca sĩ kiêm diễn viên Jared Leto cũng giành chiến thắng ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc. Chiến thắng này không nằm ngoài dự đoán của mọi người bởi ca sĩ của nhóm 30 Seconds to Mars đã giành Quả cầu vàng và nhiều giải thưởng khác vào đầu năm nay. Jared Leto dành lời cảm ơn sâu sắc tới mẹ và anh trai.

Jared Leto giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc.

Minh tinh 44 tuổi Cate Blanchett được vinh danh giải Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim Blue Jasmine. Đây là lần thứ hai người đẹp đoạt tượng vàng, từ sau phim Elizabeth năm 1998. Chiến thắng của Cate Blanchett gây hồi hộp và bất ngờ bởi những đối thủ của cô đều rất xuất sắc như Meryl Streep, Amy Adams, Sandra Bullock và Judi Dench.

Cate Blanchett.

Ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc, ngôi sao da màu Lupita Nyong'o giành chiến thắng, đánh bại nhiều đối thủ sáng giá và kỳ cựu như Julia Robets, Jennifer Lawrence... Cô được vinh danh với vai diễn trong phim 12 năm nô lệ. Xúc động rơi nước mắt khi nhận tượng vàng, Lupita phát biểu: "Không quan trọng bạn là ai, bạn tới từ đâu, giấc mơ của bạn mới là thứ giá trị".

Lupita Nyong'o hạnh phúc khi lần đầu tiên đoạt tượng vàng.

12 năm nô lệ (12 Years a Slave) cũng giành hai giải quan trọng là Phim xuất sắc và Kịch bản chuyển thể xuất sắc. Tác phẩm do Brad Pitt làm sản xuất và Steve McQueen đạo diễn từng dẫn đầu đề cử ở 12 hạng mục. Bộ phim chuyển thể từ cuốn hồi ký gây chấn động về cuộc đời thăng trầm của một nô lệ da đen đầu thế kỷ 19. 12 Years a Slave cũng phản ánh trực diện một giai đoạn đen tối ở nước Mỹ mà điện ảnh Hollywood từ trước đến nay từng né tránh. Tác phẩm này đã đoạt vô số giải thưởng điện ảnh trong và ngoài nước sau khi công chiếu vào cuối năm ngoái.

Cảnh trong phim "12 năm nô lệ".

Gravity là phim ẵm nhiều giải thưởng nhất - 7 trong số 10 đề cử. Ngoài giải chính Đạo diễn xuất sắc, phim đã giành hầu hết các giải phụ như Dựng phim xuất sắc, Quay phim xuất sắc, Hòa âm xuất sắc, Âm thanh xuất sắc, Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc.

Frozen (Nữ hoàng băng giá) - bộ phim xúc động của Disney ngợi ca tình chị em đã trở thành Phim hoạt hình xuất sắc. Frozen vượt qua những tác phẩm khác là The Croods, Despicable Me 2, Ernest & Celestine và The Wind Rises.

Frozen còn giành thêm giải Ca khúc xuất sắc với Let It Go do ca sĩ Idina Menzel thể hiện. Trong đêm trao giải, cùng với Idina, những ca sĩ được đề cử đã mang đến những tiết mục ca nhạc sôi động và ấn tượng như Pharrell Williams biểu diễn Happy từ phim Despicable Me 2, Karen O thể hiện bản ballad ngọt ngào The Moon Song trong bộ phim Her, nhóm U2 trình diễn bài hát Ordinary Love trong bộ phim Mandela: Long Walk to Freedom...

Giải Kịch bản gốc xuất sắc thuộc về phim lãng mạn giả tưởng Her và giải Kịch bản chuyển thể xuất sắc được trao cho 12 năm nô lệ.

Trong khi đó, tác phẩm điện ảnh của Italy, The Great Beauty được trao giải Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc, đánh bại các ứng cử viên đến từ Bỉ, Đan Mạch, Campuchia và Palestin.

Lễ trao giải Oscar tại nhà hát Dolby ở Los Angeles kéo dài hơn 3 tiếng ngập tràn sự hồi hộp và những khoảnh khắc vỡ òa vui sướng. Bên cạnh không khí sôi động từ lối dẫn dắt hài hước của MC Ellen DeGeneres, những màn biểu diễn vui nhộn của các ngôi sao, đêm Oscar cũng lắng đọng với những giai điệu ngọt ngào, những lời chia sẻ xúc động hay những phút giây tưởng niệm các diễn viên đã đột tử trong năm qua như James Galdolfini, Paul Walker, Philip Seymour Hoffman, Shirley Temple, Joan Fontaine...

Kết quả giải thưởng Oscar 2014 (in đậm là đoạt giải):

Phim hay nhất

12 Years a Slave

American Hustle

Captain Phillips

Dallas Buyers Club

Gravity

Her

Nebraska

Philomena

The Wolf of Wall Street

Đạo diễn xuất sắc

Alfonso Cuarón trong phim Gravity

Steve McQueen trong 12 Years a Slave

Alexander Payne trong Nebraska

David O. Russell trong American Hustle

Martin Scorsese trong The Wolf of Wall Street

Nam diễn viên chính xuất sắc

Christian Bale trong American Hustle

Bruce Dern trong Nebraska

Chiwetel Ejiofor trong 12 Years a Slave

Matthew McConaughey trong Dallas Buyers Club

Leonardo DiCaprio trong The Wolf of Wall Street

Nữ diễn viên chính xuất sắc

Amy Adams trong American Hustle

Cate Blanchett trong Blue Jasmine

Judi Dench trong Philomena

Meryl Streep trong August: Osage County

Sandra Bullock trong Gravity

Nam diễn viên phụ xuất sắc

Barkhad Abdi trong Captain Phillips

Bradley Cooper trong American Hustle

Michael Fassbender trong 12 Years a Slave

Jonah Hill trong The Wolf of Wall Street

Jared Leto trong Dallas Buyers Club

Nữ diễn viên phụ xuất sắc

Sally Hawkins trong Blue Jasmine

Jennifer Lawrence trong American Hustle

Lupita Nyong’o trong 12 Years a Slave

Julia Roberts trong August: Osage County

June Squibb trong Nebraska

Phim hoạt hình xuất sắc

The Croods

Despicable Me 2

Ernest & Celestine

Frozen

The Wind Rises

Quay phim xuất sắc

Philippe Le Sourd trong The Grandmaster

Emmanuel Lubezki trong Gravity

Bruno Delbonnel trong Inside Llewyn Davis

Phedon Papamichael trong Nebraska

Roger A. Deakins trong Prisoners

Kịch bản chuyển thể xuất sắc

Before Midnight

Captain Phillips

Philomena

12 Years a Slave

The Wolf of Wall Street

Kịch bản gốc xuất sắc

American Hustle

Blue Jasmine

Dallas Buyers Club

Her

Nebraska

Trang phục xuất sắc

Michael Wilkinson trong American Hustle

William Chang Suk Ping trong The Grandmaster

Catherine Martin trong The Great Gatsby

Michael O'Connor trong The Invisible Woman

Patricia Norris trong 12 Years a Slave

Dựng phim xuất sắc

Jay Cassidy, Crispin Struthers và Alan Baumgarten trong American Hustle

Christopher Rouse trong Captain Phillips

John Mac McMurphy và Martin Pensa trong Dallas Buyers Club

Alfonso Cuaron và Mark Sanger trong Gravity

Joe Walker trong 12 Years a Slave

Trang điểm và làm tóc

Adruitha Lee và Robin Mathews trong Dallas Buyers Club

Stephen Prouty trong Jackass Presents: Bad Grandpa

Joel Harlow and Gloria Pasqua-Casny trong The Lone Ranger

Dựng âm thanh xuất sắc

All Is Lost

Captain Phillips

Gravity

The Hobbit: The Desolation of Smaug

Lone Survivor

Hòa âm xuất sắc

Captain Phillips

Gravity

The Hobbit: The Desolation of Smaug

Inside Llewyn Davis

Lone Survivor

Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc

Gravity

The Hobbit: The Desolation of Smaug

Iron Man 3

The Lone Ranger

Star Trek Into Darkness

Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc

The Broken Circle Breakdown của Bỉ

The Great Beauty của Italy

The Hunt của Đan Mạch

The Missing Picture của Campuchia

Omar của Palestine

Nhạc phim và ca khúc trong phim xuất sắc

"Alone Yet Not Alone" trong Alone Yet Not Alone

"Happy" trong Despicable Me 2

"Let It Go" trong Frozen

"The Moon Song" trong Her

"Ordinary Love" trong Mandela: Long Walk to Freedomth