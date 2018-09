Mariah Carrey vẫn uống rượu dù mang bầu và chăm con

Anh trai của nữ diva Mỹ tiết lộ về thói quen nghiện rượu của em gái và lo sợ cô sẽ có kết cục giống Whitney Houston.

Mặc dù đã gần 2 năm không gặp mặt và trò chuyện trực tiếp với em gái, nữ ca sĩ Mariah Carrey nhưng Morgan Carrey vẫn âm thầm dõi theo giọng ca Hero và không khỏi lo lắng cho sức khỏe của cô. Mới đây, trò chuyện trên tạp chí National Enquirer, Morgan cho biết anh e sợ Mariah không đủ tỉnh táo để chăm sóc các con vì thói quen nghiện rượu từ hơn 10 năm nay. Anh tiết lộ diva 45 tuổi bắt đầu sử dụng đồ uống có cồn từ sau khi gặp một số vấn đề về tâm lý hồi năm 2001: "Tôi luôn bắt gặp con bé trong tình trạng say xỉn. Mariah uống rượu trong suốt thời kỳ mang thai và thậm chí cả trong giai đoạn cho con bú. Thật đáng sợ".

Mariah Carrey và anh trai Morgan Carrey, ảnh chụp năm 1991.

Morgan còn cho hay, mỗi ngày Mariah uống một loại cocktail được pha với các loại thuốc điều trị thần kinh cực mạnh. Anh e em gái sẽ có kết cục như danh ca quá cố Whitney Houston: "Nếu một ngày con bé bất ngờ lăn đùng ra chết. Tôi sẽ không lấy gì làm ngạc nhiên. Bất kỳ ai là con nghiện của rượu đều sớm tự đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của mình".

Trong buổi phỏng vấn, anh trai cựu giám khảo American Idol cũng lên án chỉ trích chồng cũ của Mariah chỉ là một thằng đàn ông hám tiền và không hề yêu thương vợ con. "Nick lấy Mariah đơn giản vì nghe theo lời xúi giục của mọi người, đại loại như: 'Hãy lấy Mariah, cô ấy nghĩ cậu rất đáng yêu. Hãy sinh cho cô ấy những đứa con và rồi cuỗm hết tài sản của cô ấy tống vào nhà băng'. Nick chỉ biết trục lợi cho bản thân. Anh ta chưa từng nghĩ cho Mariah".

Nick Cannon bị tố chỉ yêu Mariah Carrey vì tiền.

Mariah Carrey là một trong những ngôi sao nữ giàu nhất nhì Hollywood với tổng giá trị tài sản lên tới hơn 500 triệu USD nhờ tham dự hầu hết các sự kiện, tự viết lời nhiều ca khúc và có sản phẩm kinh doanh riêng. Vài tháng trước, American Idol trả cô 18 triệu USD. Dòng nước hoa Elizabeth Arden của cô đạt doanh thu hơn 150 triệu USD từ năm 2007. Cô vẫn kiếm tiền từ dòng HSN và còn có một thương hiệu nước giải khát. Carey kiếm lời nhiều nhất là từ tiền bản quyền bài hát All I Want for Christmas Is You mỗi mùa Giáng Sinh.

Trần Quỳnh