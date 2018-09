Mariah Carey lộ hát nhép khi tuột mic vì suýt ngã

Giọng ngân cao vút của diva 48 tuổi vẫn vang lên khi mic trượt khỏi miệng cô vì sự cố trong đêm diễn ở Las Vegas tối 5/7.

Mariah Carey đã có đêm mở màn show diễn cố định The Butterfly Returns tại nhà hát The Colosseum at Caesars Palace ở Las Vegas vào tối thứ năm. Trong khi đang hát ca khúc hit Boyfriend, Mariah ngồi trên một chiếc hộp lớn và được bạn trai - vũ công Bryan Tanaka - đẩy đi. Tuy nhiên bất ngờ chiếc hộp bị lật và nữ ca sĩ trượt suýt ngã.

Mariah Carey lộ hát nhép khi bị ngã tuột mic

Vì mất thăng bằng, Mariah Carey không thể giữ mic hát tiếp mà hạ tay xuống để nâng người lên. Tuy nhiên khi đó, khán giả vẫn có thể nghe thấy giọng ngân cao vút của cô. Mariah đã nhanh chóng khắc phục sự cố và tiếp tục màn trình diễn như không có chuyện gì xảy ra. Kết thúc bài hát, Mariah cười thổ lộ với khán giả: "Đôi khi chúng ta chịu đựng một chút đau đớn, nhưng mọi thứ rồi sẽ ổn".

Mariah Carey trong đêm diễn 5/7.

Giống Mariah Carey, nhiều ngôi sao lớn như Justin Bieber, Britney Spears, Chris Brown... cũng từng xấu hổ vì gặp sự cố phải bỏ mic trên sân khấu mà giọng hát vẫn vang lên "lồng lộng".