Mariah Carey không cần ai hát trong lễ cưới của cô và tỷ phú

Diva 46 tuổi thẳng thắn cho biết, cô sẽ không mời bất kỳ ca sĩ nào đến biểu diễn.

Mariah Carey sắp lên xe hoa lần thứ ba.

Mariah Carey đang ở New York để quảng bá show truyền hình thực tế. Gặp nữ ca sĩ tại sự kiện hôm chủ nhật, phóng viên tờ ET hỏi rằng Mariah sẽ mời ngôi sao nào đến biểu diễn trong đám cưới của cô và tỷ phú sòng bài James Packer. Giọng ca Without You bất ngờ trả lời một cách mau lẹ: "Chẳng có ai cả!".

Sau đó, Mariah Carey giải thích cụ thể về kế hoạch tổ chức lễ cưới: "Tất nhiên tôi sẽ không tự biểu diễn trong ngày trọng đại của mình. Tôi không bao giờ có ý định làm điều như thế. Tôi cũng không chắc sẽ mời ai đến biểu diễn. Chúng tôi dự định làm một lễ cưới nhỏ gọn và sẵn sàng với chỉ một chiếc nhẫn. Bạn biết không, mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi!".

Mariah và chồng sắp cưới tại sự kiện hôm chủ nhật.

Mariah được tỷ phú Australia James Packer cầu hôn vào tháng 1 với chiếc nhẫn kim cương 33 carat, trị giá gần 10 triệu USD. Theo nguồn tin tiết lộ trên TMZ, đám cưới của diva Mỹ sẽ diễn ra trên đảo Barbuda thuộc vùng biển Caribbe vào mùa hè này. Đây sẽ là lần kết hôn thứ ba của cả Mariah Carey và James Packer nên họ không muốn tổ chức hoành tráng, thay vào đó là một lễ cưới rất lãng mạn và ấm cúng.

Hoài Vũ