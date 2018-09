Mariah Carey được tình cũ bù đắp hàng triệu đô vì vụ chia tay trước đám cưới

Nữ ca sĩ 47 tuổi không chỉ giữ lại chiếc nhẫn đính hôn 10 triệu USD mà còn được một khoản tiền đền bù.

Mariah Carey nhẽ ra đã có một đám cưới trong mơ với "vua sòng bài Australia" James Packer, nếu cả hai không có một trận cãi nhau nảy lửa ở Hy Lạp, và rồi vị tỷ phú tuyên bố chia tay. Lý do cho sự tan vỡ được James Packer chia sẻ là "không chấp nhận nổi show truyền hình thực tế mới của Mariah cùng thói quen tiêu xài vô độ của cô".

Mariah và James không còn chung lối, nhưng vẫn nhùng nhằng vì tiền bạc.

Sau vụ chia tay ồn ào, dù tỷ phú đã tuyên bố "không đòi quà" - là chiếc nhẫn đính hôn trị giá 10 triệu USD, Mariah được cho là vẫn đòi tình cũ phải bồi thường 50 triệu USD. Mới đây, một nguồn tin tiết lộ với Etonline! rằng Packer đã nhượng bộ và gửi cho diva người Mỹ "hàng triệu USD" để bù đắp cho việc dứt tình sát ngày làm đám cưới.

Mariah đến giờ vẫn đeo chiếc nhẫn kim cương đính hôn ở ngón giữa, dù cô và James Packer vẫn chưa thèm nói chuyện với nhau lấy một lời.

Trong khi báo chí vẫn không ngừng quan tâm về câu chuyện hậu chia tay, Mariah Carey chóng quên đi cuộc tình không có hậu với tỷ phú. Mối quan tâm của cô hiện tại là sự nghiệp, sức khỏe. Nữ ca sĩ được cho là giảm hơn 10 kg sau cuộc phẫu thuật giảm béo hồi mùa thu vừa rồi. Chủ nhân giải Grammy sẽ bắt đầu tour diễn All I Want for Christmas Is You vào 2/12 tới.

Ảnh: EOnline