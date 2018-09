Mariah Carey đăng ảnh 'nóng' tặng chồng

Diva 43 tuổi khoe ảnh sexy mời gọi của cô trên Twitter để chúc mừng sinh nhật 'phi công trẻ' tròn 33 tuổi.

Mariah Carey và Nick Canon.

Chàng MC Nick Canon đón tuổi mới vào ngày 8/10. Vợ yêu của anh, nữ ca sĩ Mariah Carey, đã chúc mừng chồng theo một cách rất đặc biệt. Mariah không hề xấu hổ, đăng bức hình mặc áo lót khoe ngực nóng bỏng của cô trên mạng xã hội kèm theo lời nhắn nhủ: "Chúc mừng sinh nhật chồng yêu của em, Nick Cannon... Anh yêu, em đang đợi anh đó. KKLB".

Cụm từ "KKLB" mà Mariah Carey viết được các fan giải thích rằng, đó là mật mã riêng của diva dành cho Nick, có nghĩa là: "Okay, Okay, Love Boy" (k= okay).

Mariah Carey đăng ảnh sexy tặng sinh nhật ông xã.

Mariah Carey và Nick Canon đã kết hôn được 5 năm nhưng cặp đôi lúc nào cũng mặn nồng như trong tuần trăng mật. Vào tháng 4 năm ngoái, cặp "phi công trẻ, máy bay bà già" tổ chức lễ cưới lại hoành tráng tại Paris. Đến tháng 4 năm nay, họ lại có lễ cưới lung linh ở Disneyland giống như trong truyện cổ tích để kỷ niệm 5 năm ngày cưới.

Nick Canon gần đây tự hào chia sẻ: "Âm nhạc của Mariah rất gợi tình. Tôi có thể chắc chắn mình không phải là người duy nhất trên thế giới nghe nhạc của cô ấy khi đang ân ái. Tuy nhiên chỉ có một điều duy nhất xảy ra là tôi đang làm tình với Mariah Carey!".

Không màng khoảng cách tuổi tác, Mariah và Nick đang chung sống rất hạnh phúc bên nhau và có cặp song sinh kháu khỉnh một trai, một gái chào đời vào tháng 4/2011.

Hoài Vũ