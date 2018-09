Mariah Carey chi 200.000 USD cho kỳ nghỉ của chó cưng

Diva Mỹ không tiếc tiền đưa bầy chó của cô đi nghỉ ở khách sạn dành cho chó tại Briston, Anh.

Mariah Carey và một trong những chú cún đáng yêu của cô mang tên The Good Reverend Pow Jackson.

Mariah Carey tốn 170.000 USD (3,6 tỷ đồng) để thuê máy bay riêng đưa 8 con chó tới Anh nghỉ dưỡng. Ngoài ra cô còn chi thêm 25.000 USD tiền dịch vụ tại The Paws Seasons - khách sạn xa hoa dành cho chó ở Bristol, miền Tây Nam nước Anh.

Những con cún của Mariah, có cái tên rất kêu như The Good Reverend Pow Jackson, Mutley P. Gore Jackson The Third, Jill E. Beans..., được đối đãi như những khách VIP với bữa ăn riêng do một đầu bếp nấu và có giường ngủ riêng tại khách sạn trong suốt kỳ nghỉ. Bình thường người chủ chỉ mất 60 bảng (100 USD) mỗi ngày cho một chú chó nghỉ tại khách sạn nhưng Mariah đã vung tiền để đàn chó của cô được phục vụ đẳng cấp hơn.

Nữ ca sĩ đang nuôi 8 chú chó trong biệt thự.

Theo nguồn tin chia sẻ, mỗi năm Mariah Carey bỏ ra 47.000 USD cho dịch vụ làm đẹp những người bạn bốn chân của cô. Nữ ca sĩ không quá chú trọng chăm sóc sắc đẹp cho bản thân nhưng cô lại cực kỳ chăm chút cho bầy cún cưng của mình. Tuy vậy, số tiền này không đáng là bao so với tài sản kếch xù của cô và đức lang quân Nick Cannon. Mariah hiện sở hữu khối tài sản gần 490 triệu USD.

Hoài Vũ