Mariah Carey bị chế giễu vì photoshop ảnh lộ liễu

Diva Mỹ 'gọt' đùi và bắp tay quá đà khiến những vật dụng ở background ảnh bị méo đi.

Khi Mariah Carey đăng trên Instagram loạt ảnh đi siêu thị mua đồ ăn cho ngày lễ Tạ ơn ở Hawaii, nhiều fan đã nhanh chóng phát hiện một bức ảnh bị chỉnh sửa quá tay. Rất nhiều bình luận dưới bức ảnh "bóc mẽ" lỗi photoshop của Mariah.

Bức ảnh lộ nhiều lỗi photoshop ẩu của Mariah Carey.

Để đùi thon gọn hơn, nữ ca sĩ đã dùng phần mềm photoshop "bóp" hẹp lại. Tuy nhiên, vì chỉnh sửa không chuyên nghiệp nên cô đã làm cong đường gờ của tủ bếp. Ngoài ra, Mariah còn "gọt" bắp tay cho nhỏ lại khiến khung gương bị méo.

Mariah Carey từng nhiều lần bị chế giễu vì chỉnh sửa ảnh lộ liễu. Năm 2014, cô xuất hiện trên bìa album Me. I Am Mariah với hình ảnh sexy giả tạo, khác hẳn với đời thực. Thân hình diva hai con đã bị chỉnh sửa quá nhiều, vòng eo và đùi của cô trông nhỏ hẳn đi trong khi đôi chân được kéo dài ra miên man. Nhiều khán giả không hài lòng với tính chân thực của bức ảnh.

Ảnh trên bìa album khác hẳn đời thực.

Không lâu sau đó, giọng ca Without You lại lộ tẩy loạt hình trước và sau khi photoshop do nhiếp ảnh gia Terry Richardson chụp đăng trên tạp chí Wonderland. Những bức ảnh gốc được đem ra đối chiếu cho thấy các kỹ thuật viên đã mạnh tay "phù phép" cơ thể Mariah: Tóc cô phồng hơn, toàn bộ màu da thay đổi, đường xương hàm thanh mảnh, ngấn ở cổ và nách được tẩy sạch, eo "bánh mì" được bóp vào, đùi được chỉnh thon gọn nuột nà, không còn lồi lõm.

Mariah đã được chỉnh sửa rất nhiều trong bộ ảnh đăng trên tạp chí Wonderland.

Hoài Vũ