Maggie Q và Uma Thurman diễn cảnh sex đồng giới

Người đẹp gốc Việt thực hiện cảnh một cảnh giường chiếu ướt át với minh tinh Hollywood trong bộ phim mới 'The Con Is On'.

Trong một số hình ảnh vừa được nhà sản xuất tiết lộ, Maggie Q và Uma Thurman thoát y ân ái trên giường. Nữ diễn viên Uma còn để lộ ngực trần với những cảnh âu yếm sexy.

Maggie Q và Uma Thurman trong cảnh nóng.

The Con Is On là bộ phim hành động hài của Mỹ xoay quanh kế hoạch đánh cướp chiếc nhẫn kim cương của cô nàng Harriet Fox (do Uma Thurman thủ vai) để trả món nợ thua bạc khổng lồ cho nữ sát thủ Irina (Maggie Q đóng). Ngoài hai cô đào nổi tiếng này, bộ phim còn có sự tham gia của các nữ diễn viên Sofia Vergara, Stephen Fry và Alice Eve...

Hai người đẹp trên trường quay.

Uma Thurman chia sẻ, cô rất thích thú khi được hóa thân vào một nhân vật mưu mô, đa chiều trong bộ phim này: "Tôi rất tiếc khi phải nói điều này nhưng thật vui khi thấy nhân vật nữ của mình quá tàn nhẫn. Cô ấy không phải kiểu cô nàng ngây thơ hiền lành mà rất xảo quyệt, ghê gớm. Tôi đã có rất nhiều niềm vui ở trường quay khi đóng một nhân vật ranh ma như vậy".

Bộ phim The Con Is On sẽ ra rạp ở Bắc Mỹ vào cuối tuần này.

Trailer phim "The Con Is On"

