Nữ diễn viên gốc Việt và minh tinh Uma Thurman đóng cảnh sex bạo liệt trong bộ phim hài hành động 'The Con Is On'.

Maggie Q trên tạp chí LaPalme mùa hè.

Maggie Q kể lại kỷ niệm đóng cảnh yêu đương đồng giới với nữ bạn diễn trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí LaPalme: "Chúng tôi đã có một cuộc bùng nổ. Nhưng tôi luôn xem mọi thứ trong công việc của mình chỉ đơn thuần là công việc mà thôi. Nhân vật của tôi là vợ của một tỷ phú Nga và cô ấy là người đồng tính. Cô ấy làm bất kỳ điều gì mình muốn và không ai có thể ngăn cản. Bởi vậy, cô ấy có một vụ ngoại tình với Uma Thurman - người có nụ hôn rất tuyệt".

Đả nữ Hollywood gốc Việt chia sẻ thêm về cảnh giường chiếu nóng bỏng cùng Uma. Dường như hai người đẹp không hề cảm thấy chút áp lực nào khi diễn. "Đó là một phần của niềm vui - cảnh ấy thuần túy là đam mê tình dục, ít lãng mạn hơn phim Call Me By Your Name (bộ phim với đề tài đồng tính nam vừa được đề cử Oscar 2018) nhưng sến súa hơn".

Uma Thurman (trái) và Maggie Q đóng vai một cặp tình nhân trong phim mới.

Cảnh sex của Maggie Q và Uma Thurman trong phim The Con Is On từng gây xôn xao khi công chiếu hồi tháng 5 tại thị trường Bắc Mỹ. Trong cảnh quay, Maggie mặc nội y đen diễn cảnh ân ái với Uma trong tình trạng khỏa thân.

Trailer phim

Maggie Q miêu tả nụ hôn đồng giới với Uma Thurman rất tuyệt vời

Ngoài đời, cả hai đều là những cô đào "chuẩn girl". Maggie Q từng hẹn hò tài tử Hong Kong Ngô Ngạn Tổ và hiện đính hôn với nam diễn viên người Mỹ, Dylan McDermott. Nói về chồng chưa cưới, Maggie thổ lộ: "Bạn không thể tìm một anh chàng tốt hơn giữa làng giải trí này. Chúng tôi rất hạnh phúc. Ở Hollywood, việc giữ gìn một mối quan hệ tình cảm luôn rất khó khăn nhưng khi bạn đã tìm được đúng người, mọi thứ thật đáng giá".