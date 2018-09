Vào tháng trước, Amber Heard bị lộ video đang ôm hôn đắm đuối một chàng trai bí ẩn tại biệt thự mà nữ diễn viên thuê ở Australia. Cặp đôi âu yếm khi tắm nắng trong sân sau ngôi nhà. Theo Pagesix, một vị khách đến chơi nhà bên cạnh đã quay được cảnh mặn nồng này.

Lộ diện người tình ân ái với Amber Heard trong sân sau biệt thự

Mới đây, nguồn tin khẳng định anh chàng nóng bỏng trong video chính là Mana Hira Davis - diễn viên đóng thế người New Zealand. Anh từng diễn những cảnh hành động mạo hiểm trong nhiều phim bom tấn như Hobbit, Kingsman: The Secret Service, Ghost in the Shell...