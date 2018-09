Lộ diện người phụ nữ mang thai hộ cho Kim Kardashian

Cô mặc áo phông, để lộ bụng bầu khoảng 5 tháng khi đi dạo trong sân chơi ở California.

Hình ảnh người mang bầu giúp Kim lần đầu được các paparazzi trông thấy vào ngày 16/9. Cô khá khỏe khoắn, năng động trong trang phục quần jean, áo phông. Mang bầu đã khá to, người phụ nữ xỏ sandal bệt, đi dạo thư giãn trong một sân chơi nhỏ ở California.

Cánh săn ảnh phát hiện người mang bầu cho Kim vào tuần trước. Cô được báo giới che mặt để đảm bảo sự an toàn.

Theo RardarOnline, người phụ nữ này hiện 27 tuổi, sống ở San Diego, đã tốt nghiệp đại học và có hai con. "Kim thích cô ấy ngay lập tức và Kanye cũng nghĩ rằng cô ấy rất phù hợp vì trông dáng người khá giống vợ anh".

Nguồn tin cho hay, người phụ nữ này đã rất vui sướng khi được chọn để mang bầu giúp Kim. Cô vốn là fan cuồng của người đẹp siêu vòng ba: "Cô ấy đã xem tất cả các show truyền hình Keeping Up with the Kardashians".

Người phụ nữ mang bầu khoảng 5 tháng.

Vợ chồng Kim-Kanye đã ký hợp đồng với người phụ nữ này thông qua một công ty quản lý người mang thai hộ. Bà mẹ Mỹ gốc Phi nhận được 4.500 USD mỗi tháng mang bầu, tổng cộng 45.000 USD trong 10 tháng. "Cô ấy sẽ nhận thêm 2.000 USD nếu phải đẻ mổ và thêm 5.000 USD nếu đẻ sinh đôi", RadarOnline trích dẫn nguồn tin cho hay.

Hôm 28/9, Kim cuối cùng đã xác nhận sắp có con thứ ba nhờ người mang thai hộ. Người đẹp hào hứng thổ lộ với cô em gái Khloe Kardashian trong show truyền hình thực tế: "Anh chị đang có em bé!".

Kim và Kanye đã có hai con 4 và 2 tuổi. Cô phải nhờ người mang thai giúp vì gặp nhiều biến chứng trong hai lần sinh nở trước.