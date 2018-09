Lindsay rạng rỡ hạnh phúc sau tin đồn đính hôn với đại gia trẻ

Bố Lindsay Lohan khẳng định, con gái đã tìm thấy 'tình yêu đích thực'.

Mặc dù đại diện của Lindsay phủ nhận chuyện đính hôn, nhưng rất nhiều nguồn tin lại khẳng định trên tờ TMZ và ET, ngôi sao Mean Girls đã thực sự nhận lời cầu hôn của chàng doanh nhân người Nga, Egor Tarabasov hôm 9/4. Thông tin càng được xác thực hơn khi vào tối 12/4, Lindsay cùng bạn trai và gia đình quây quần trong bữa tiệc âm nhạc tại Brooklyn, New York.

Lindsay trong concert tối thứ 3 cùng bố mẹ và bạn trai (đứng phía sau). Cô cũng biểu diễn một ca khúc tại sự kiện này.

Tại đây, Lindsay khoe chiếc nhẫn đính viên ngọc lục bảo rất lớn trên ngón tay áp úp. Cô rạng ngời hạnh phúc đứng bên người yêu và bố mẹ, em gái. Concert này được cho là tiệc mừng đính hôn của Lindsay và Egor.

Đặc biệt, bố Lindsay - ông Michael Lohan cũng tham dự concert sau nhiều năm cãi nhau và từ mặt cô con gái nổi tiếng. Ông Michael không xác nhận chuyện đính hôn nhưng hào hứng chia sẻ: "Tôi vô cùng vui sướng khi Lindsay đã tìm được tình yêu đích thực. Niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt hai đứa. Tôi nghĩ Egor là một chàng trai tuyệt vời. Thằng bé đã làm Lindsay tốt hơn rất nhiều và con bé cũng khiến Egor hạnh phúc. Thật tuyệt khi tối qua cả gia đình lại quây quần bên nhau". Khi hỏi về chiếc nhẫn của con gái, ông Michael chia sẻ: "Chiếc nhẫn rất đẹp, lộng lẫy và hợp với tính cách của Lindsay. Nó rất quý giá giống như con người Lindsay vậy".

Lindsay và "hôn phu tin đồn" Egor.

Egor Tarabasov - "hôn phu tin đồn" của Lindsay mới 22 tuổi, đang điều hành công ty bất động sản ở London. Egor là con trai của triệu phú người Nga, Dmitry Tarabasov. Chàng đại gia trẻ hẹn hò "nữ hoàng rắc rối" Hollywood từ cuối năm ngoái.

