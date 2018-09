Nữ diễn viên chia sẻ bức ảnh cổ chân chi chít về răng rắn ở Phuket.

Lindsay Lohan đang trải qua kỳ nghỉ lễ Giáng sinh tại Phuket, Thái Lan. Hôm 28/12, Lilo tiết lộ cô vừa bị tai nạn rắn cắn trong lúc đi bộ ngắm cảnh. "Tôi yêu nơi này, một nơi thật đẹp và diệu kỳ... ngoại trừ việc bị rắn cắn", ngôi sao 31 tuổi thổ lộ trong video.

Lindsay bị rắn cắn trong khi đang đi dạo.

Cổ chân trái của Lindsay in rõ những nốt đỏ từ vết răng rắn. Nữ diễn viên cho biết, rất may đây không phải là con rắn độc. Trong một video khác, Lilo kể: "Tôi vẫn đang ở Phuket. Tôi đã bị rắn cắn nhưng tin vui là tôi không sao cả. Chúc mừng năm mới và chúc may mắn đến các bạn. Một pháp sư của tôi nói với tôi rằng rắn cắn là một điềm lành và là năng lượng tích cực, bởi vậy đây giống như là Chúa đã ban phước lành".

Lindsay Lohan bị rắn cắn khi đi du lịch Thái Lan

Lindsay vốn đã "phải lòng" bãi biển Phuket thơ mộng và từng đến đây nghỉ dưỡng nhiều lần. Trên Instagram, cô đào Hollywood đã chia sẻ rất nhiều hình ảnh một resort yêu thích ở nơi đây.

Lindsay khoe dáng tại resort ở Phuket.

Sau những năm tháng vướng tù tội và cuộc sống đầy cám dỗ ở Los Angeles, Lindsay Lohan đã quyết định rời xa Hollywood để làm lại cuộc đời. Cô tới London định cư từ năm 2014 đến 2016, sau đó tới Hy Lạp mở câu lạc bộ đêm vào cuối năm ngoái. Từ năm 2017, Lilo chuyển đến sống và làm việc ở Dubai. Cô thậm chí còn nghiên cứu kinh Koran để được "cứu rỗi tinh thần".