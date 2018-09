Lindsay bị đồn cưa cẩm trai trẻ 18 tuổi

'Cô nàng rắc rối' cặp với chàng người mẫu Morgan O’Connor dù biết cậu ta đang có bạn gái.

Nguồn tin tiết lộ trên tờ RadarOnline, Lindsay Lohan đang bí mật hẹn hò với Morgan O’Connor - người mẫu 18 tuổi của hãng Ralph Lauren. Thậm chí, ngôi sao 27 tuổi vẫn đeo đuổi trai trẻ sau khi biết Morgan đã có bạn gái, nữ sinh Chiara DiGiallorenzo.

Người mẫu Morgan O’Connor.

Theo nguồn tin, trong kỳ nghỉ thu vừa qua, Chiara mới phát hiện bạn trai đang bắt cá hai tay, lừa dối cô và lén lút qua lại với Lindsay: "Chiara đáp máy bay về thăm Morgan trong kỳ nghỉ. Đó là khi cô tìm thấy một tin nhắn Lindsay gửi cho bạn trai. Tin nhắn viết: Tôi không muốn rời xa cậu. Xin đừng hôn bất kỳ cô gái nào khác. Rất tức giận, Chiara liền chất vấn Morgan. Anh ta đành phải thừa nhận mối quan hệ với Lindsay và hứa sẽ chấm dứt hoàn toàn".

Sau đó, Morgan gửi tin cho Lindsay để thông báo cắt đứt liên hệ và cho bạn gái xem. Morgan viết: "Tôi không muốn gặp chị nữa. Tôi đang có bạn gái và tôi yêu cô ấy rất nhiều. Tôi thành thực xin lỗi và cũng khá giận bản thân vì những gì đã làm với chị. Xin đừng liên lạc với tôi nữa và tôi cũng không bao giờ muốn gặp lại chị".

Lindsay Lohan bị đồn phá hoại chuyện tình cảm của Morgan O’Connor và cô bạn gái sinh viên đại học.

Tuy nhiên, tờ Radar viết rằng, chàng mẫu trẻ chỉ nhắn như vậy để lấy lòng bạn gái. Sự thật sau đó, anh vẫn lén lút gặp Lindsay. Vào đêm Halloween 31/10 ở Connecticut, Morgan đã tham dự bữa tiệc do Lindsay làm chủ xị. Trước đó ba ngày, Lilo và cậu bạn ít hơn 9 tuổi cũng được trông thấy tiệc tùng tại câu lạc bộ đêm 10AK ở Chelsea. Miley Cyrus cũng có mặt trong buổi tiệc này và thân mật với Morgan. Một số nhân chứng trông thấy Lindsay và Miley to nhỏ gì đó với nhau trong góc phòng nên đã phát tán tin đồn hai ngôi sao ghen tuông cãi vã vì chàng mẫu trẻ.

Vào ngày 13/10, Morgan còn rủ ngôi sao Mean Girls đi xăm hình ở New York và sau đó tới quán bar trên phố East Village uống rượu cùng nhau. Khi bạn gái biết chuyện, Morgan liền thanh minh, anh đến quán rượu vì Lindsay quá say xỉn và đang gây gổ với mọi người.

Hoài Vũ