Liam thuê xe tải đến chở đồ khỏi nhà Miley Cyrus

Tài tử Australia đã thực sự rời bỏ tổ ấm ở Los Angeles mà anh và Miley chung sống hơn một năm qua.

Vào sáng thứ 6 (20/9), các paparazzi phát hiện một chiếc xe tải lớn rời căn biệt thự của Miley Cyrus. Chiếc xe này được cho là chuyển hành lý, đồ đạc của Liam Hemsworth đi. Nam diễn viên đã sống tại nhà của Miley từ đầu năm ngoái, thậm chí trước cả khi anh cầu hôn cô vào tháng 5/2012. Dù vài tháng gần đây cặp đôi đã có dấu hiệu rạn vỡ, Liam vẫn chung sống với Miley cho đến ngày nữ ca sĩ chính thức thông báo hủy hôn hôm thứ 2, 16/9.

Xe tải chở đồ khỏi nhà Miley sáng thứ 6.

Đầu tuần này, Liam đã trở về nhà riêng của anh ở Los Angeles. Ngôi sao Nội gián không có thời gian để cô đơn, sầu não bởi ở bên anh đã có cô bồ mới. Các tay săn ảnh trông thấy Liam và người đẹp Mexico, Eiza Gonzalez, rời nhà của nam diễn viên vào trưa 17/9. Họ cùng trở về từ Las Vegas sau dịp cuối tuần vui vẻ bên nhau. Hôm sau đó, Liam còn ôm hôn đắm đuối Eiza tại gara nhà cô nàng trước khi chào tạm biệt.

Theo các nguồn tin, Eiza Gonzalez không phải là người thứ ba xen vào cuộc tình của Liam và Miley. Người đẹp 23 tuổi chỉ mới gặp gỡ và say nắng Liam tại câu lạc bộ đêm ở Las Vegas cuối tuần qua. Trong khi đó, mối quan hệ của tài tử Australia và giọng ca We Can't Stop đã đổ vỡ từ lâu. Nguồn tin chia sẻ trên tờ Life & Style: "Liam cầu xin Miley thông báo chia tay từ mùa hè nhưng cô ấy không muốn".

Liam đang vui vẻ bên cô bạn gái mới.

Miley Cyrus vẫn chưa hề lên tiếng và lộ diện từ sau khi tuyên bố hủy hôn ước. Nữ ca sĩ 20 tuổi đang vùi lấp nỗi trống trải nhờ việc tập trung quảng bá album mới Bangerz, sẽ phát hành vào ngày 8/10 tới. Cô cũng đang tập luyện để trình diễn tại festival âm nhạc iHeartRadio ở Las Vegas vào cuối tuần này.

Hoài Vũ