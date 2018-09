Liam Neeson già nua, khắc khổ ở tuổi 63

Hôm thứ 7, ông cũng xuất hiện với bộ dạng tương tự khi đi dạo ở khu Soho, New York. Nhiều fan không khỏi lo lắng về tình hình sức khỏe của ngôi sao "Taken". Tuy nhiên, Liam đã ngay lập tức lên tiếng trấn an, khẳng định mọi chuyện vẫn ổn. Người đại diện của nam diễn viên cũng cho biết ông vừa hoàn thành một vai diễn mới và dự án phim tiếp theo sẽ bấm máy trong tháng 9 tới.