Leo DiCaprio với khoảnh khắc khôi hài nhất Quả cầu vàng 2016

Kết quả giải thưởng Quả cầu vàng 2016 Phim điện ảnh Phim xuất sắc thể loại chính kịch: The Revenant Phim xuất sắc thể loại hài/ca nhạc: The Martian Đạo diễn xuất sắc: Alejandro González Iñárritu, The Revenant Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại chính kịch: Brie Larson, Room Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại hài/ca nhạc: Jennifer Lawrence, Joy Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Kate Winslet, Steve Jobs Nam diễn viên chính xuất sắc thể loại chính kịch: Leonardo DiCaprio, The Revenant Nam diễn viên chính xuất sắc thể loại hài/ca nhạc: Matt Damon, The Martian Nam diễn viên phụ xuất sắc: Sylvester Stallone, Creed Kịch bản xuất sắc: Aaron Sorkin, Steve Jobs Phim hoạt hình xuất sắc: Inside Out Ca khúc chủ đề xuất sắc: Writing’s on the Wall trong Spectre Nhạc nền trong phim xuất sắc: Ennio Morricone, The Hateful Eight Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc: Son of Saul (Hungary) Phim truyền hình Phim truyền hình xuất sắc thể loại chính kịch: Mr. Robot Phim truyền hình xuất sắc thể loại hài/ca nhạc: Mozart in the Jungle Phim truyện truyền hình ngắn tập xuất sắc: Wolf Hall Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại chính kịch: Taraji P. Henson, Empire Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại hài/ca nhạc: Rachel Bloom, Crazy Ex Girlfriend Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim truyền hình ngắn tập: Lady Gaga, American Horror Story: Hotel Nam diễn viên chính xuất sắc thể loại chính kịch: Jon Hamm, Mad Men Nam diễn viên chính xuất sắc thể loại hài/ca nhạc: Gael García Bernal, Mozart in the Jungle Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim truyền hình ngắn tập: Oscar Isaac, Show Me a Hero Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Maura Tierney, The Affair Nam diễn viên phụ xuất sắc: Christian Slater, Mr. Robot