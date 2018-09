Lana Del Rey đam mê tình yêu xác thịt

Giọng ca 'Born to Die' thú nhận, cô đã lên giường với rất nhiều người đàn ông nổi tiếng trong làng nhạc.

Ca sĩ Lana Del Rey.

Lana Del Rey vừa phát hành album thứ ba mang tên Ultraviolence trong đó có ca khúc F**ked My Way to the Top (tạm dịch: Làm tình theo cách của tôi để leo lên đỉnh). Nhiều người cho rằng, Lana muốn ngụ ý về cách thức giúp cô đạt được thành công - cách bán thân mà nhiều cô gái showbiz từng làm.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí Complex, nữ ca sĩ 29 tuổi đã phủ nhận điều này mặc dù cô tiết lộ tên bài hát có rất nhiều lớp nghĩa: "Đó là một lời dẫn giải, kiểu như 'tôi biết điều mà mọi người nghĩ về tôi'. Tôi muốn ám chỉ đến ý đó. Bạn biết đấy, tôi đã ngủ với nhiều gã nổi tiếng trong ngành công nghiệp âm nhạc nhưng không ai giúp tôi có hợp đồng thu âm cả".

Lana Del Rey vốn là con gái rượu của triệu phú New York Rob Grant. Lana được bố mẹ sắp xếp vào một trường đại học danh tiếng nhưng cô đã bỏ học giữa chừng để theo đuổi niềm đam mê âm nhạc. Cô trải qua nhiều năm nỗ lực mà không tạo được tiếng vang. Đến năm 2011, Lana mới gặt hái được thành công với album Born to Die. Đến nay cô đã bán được hơn 7 triệu đĩa nhạc trên thế giới.

Nữ ca sĩ có tiếng là người hơi quái dị, cả trong cách sống lẫn âm nhạc. Hầu hết các ca khúc của cô mang hơi hướng ma mị với màu sắc u tối. Cô cũng có nhiều phát ngôn gây sốc. Vào tháng 6, Lana gây ra cuộc tranh luận ồn ào khi cô thổ lộ: "Tôi ước mình chết đi". Còn trên tạp chí Rolling Stone vào tuần trước, cô nói rằng "không muốn mọi người nghe và nghĩ ngợi về âm nhạc của tôi nữa".

Trong cuộc sống tình cảm, cô đã trải qua nhiều mối tình dang dở. Chỉ mới tháng trước, cô khẳng định đã chia tay với nhạc sĩ Barrie-James O'Neill sau gần 3 năm hẹn hò. Trên tạp chí Complex, khi đề cập tới chuyện yêu đương, Lana tâm sự: "Tôi thích một tình yêu thể xác. Tôi thích sự đụng chạm và thứ tình yêu đam mê, hữu hình. Nếu không phải là thể xác, tôi không thấy điều gì hứng thú cả. Thi thoảng tôi gặp gỡ những anh chàng tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết nhưng họ không cùng nhịp sóng với tôi. Sẽ hoàn toàn khác nếu họ có sự hấp dẫn của cơ thể".

Ngoài ra, Lana khẳng định, tình yêu với cô là những trải nghiệm thú vị chứ không phải là sự vật lộn đau đớn: "Lời khuyên tệ nhất mà tôi từng nghe đó là tình yêu không đến dễ dàng và các mối quan hệ là một cuộc đấu tranh. Với tôi, tình yêu là thứ gì đó thực sự vui vẻ".

Hoài Vũ