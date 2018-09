Lady Gaga vẫn hậm hực chuyện bị Madonna nói xấu trên truyền hình

Giọng ca 'Born This Way' cho rằng nữ hoàng nhạc pop nên thẳng thắn nói chuyện với cô thay vì buông lời bình phẩm qua người khác.

Madonna và Lady Gaga từng khá thân thiết.

Mối bất hòa của Lady Gaga và Madonna đã kéo dài suốt 5 năm qua. Mâu thuẫn bắt đầu khi Madonna tỉnh bơ phát biểu trong cuộc phỏng vấn năm 2012 rằng bài Born This Way là "hàng nhái" ca khúc nổi tiếng Express Yourself của cô. Trong khi Lady Gaga giữ im lặng, Madonna tiếp tục "thêm dầu vào lửa" khi trộn lẫn hai ca khúc này kết hợp cùng bài She's Not Me trong tour diễn MDNA năm 2013. Gaga sau đó đáp trả thâm thúy bằng cách tụt quần khoe mông bắt chước hành động của Madonna trong concert của cô. Mặc dù hai sao nữ đã chấp nhận đứng cạnh nhau tại Met Gala 2015 nhưng vẫn chưa bao giờ giảng hòa thực sự.

Trong bộ phim tiểu sử Gaga: Five Foot Two, Gaga chính thức lên tiếng về hiềm khích với Madonna. "Tôi luôn ngưỡng mộ chị ấy và sẽ vẫn ngưỡng mộ dù chị ấy nghĩ gì về tôi chăng nữa. Nhưng có một điều duy nhất tôi thực sự phiền lòng về chị ấy. Tôi vốn là người gốc Italy và sống ở New York, nếu gặp vấn đề với ai đó, tôi sẽ nói thẳng với họ... Chị ấy đã không nhìn thẳng vào mắt tôi và nói với tôi rằng tôi là kẻ bắt chước. Tôi đã thấy điều đó trên cái TV khốn khiếp", Gaga nhớ lại lời bình phẩm của Madonna.

Gaga bày tỏ rằng, cô muốn cùng đàn chị có những chia sẻ chân thành và thẳng thắn với nhau: "Chị ấy nói qua truyền hình tôi là một cục phế thải cũng giống như một anh chàng đi qua tôi rồi bình luận với bạn của anh ấy rằng: Cô ấy rất hot. Anh chàng ấy có muốn đè tôi vào bức tường và hôn tôi không? Tôi chỉ muốn Madonna làm như thế và nói thẳng với tôi những gì chị ấy muốn nói".

Madonna biểu diễn cùng Lady Gaga năm 2011 trước khi xảy ra khúc mắc.

Madonna hiện vẫn chưa phản hồi về những tâm sự của Lady Gaga. Bộ phim tài liệu Gaga: Five Foot Two xoay quanh cuộc sống đời thường, công việc và những nỗi niềm riêng của Gaga đã được phát sóng trên kênh Netflix vào ngày 22/9.