Lady Gaga: từ canh bạc rủi ro thành 'Vì sao vụt sáng'

Nhiều chi tiết trong phim 'A Star Is Born' tương đồng hoặc chịu ảnh hưởng từ trải nghiệm cá nhân của nữ ca sĩ.

Canh bạc rủi ro mang tên Lady Gaga

Tính cả bản gốc sản xuất năm 1937, tác phẩm mới ra mắt của cặp sao Lady Gaga và Bradley Cooper là phiên bản thứ tư của kịch bản A Star Is Born. Bộ phim kể về cuộc gặp gỡ định mệnh giữa gã nghệ sĩ nghiện rượu Jackson (Bradley Cooper) và giọng ca trẻ triển vọng Ally (Lady Gaga), mở ra cuộc phiêu lưu song hành trong âm nhạc và tình yêu của họ.

Trên nền một kịch bản quen thuộc, A Star Is Born được cách tân trong lối kể chuyện, thể loại âm nhạc và hình tượng nhân vật để phù hợp hơi thở thời đại. Bộ phim được đánh giá cao khi ra mắt tại LHP Toronto và khi chu du tới LHP Venice, nhận số điểm 8,5/10 từ IMDb và 88/100 từ Meta Critic. Tờ New York Times viết, A Star Is Born mang lại nỗi đau đớn tuyệt đẹp, còn trang Vulture thì ca ngợi cuốn phim phủ đầy phép nhiệm màu. Trang IGN ghi nhận đây là màn chào sân ấn tượng của Bradley Cooper trên chiếc ghế đạo diễn, cũng như của Lady Gaga trong vai trò diễn viên.

Trước đó, giọng ca 32 tuổi bị xem là một canh bạc đầy rủi ro của dự án, bởi cô chưa từng sở hữu vai diễn trên màn ảnh rộng, trong khi Ally là một nhân vật “nặng ký”. Ngôi vị Nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc với American Horror Story tại Quả Cầu Vàng 2016 là một kỳ tích với cô song không thực sự thuyết phục đối với công chúng.

Lady Gaga trong một cảnh biểu diễn âm nhạc trong phim

Chứng minh nghi ngờ của mọi người là không cần thiết, giọng ca Bad Romance tỏa sáng trên màn ảnh cùng nhân vật của mình - như cách trang báo Collider tung hô. Chuyên trang Preen miêu tả cô chìm đắm vào bộ phim. Còn tờ Marie Claire thì ví von A Star Is Born tựa như cuốn phim tài liệu về chân dung của chính nữ ca sĩ.

Bộ phim khắc họa một vài khoảnh khắc yếu lòng của Ally trong tình cảm. Cảm giác tương tự của Lady Gaga khi mối tình với vị hôn phu Taylor Kinney đổ vỡ năm 2016 cũng từng được ghi lại trong bộ phim tài liệu hãng truyền hình Netflix làm về cô mang nhan đề Gaga: Five Foot Two. Bản thân nữ ca sĩ thừa nhận, cô đồng cảm với sự sợ hãi mà Ally đối mặt trong những ngày mới vào nghề.

Tờ Vanity Fair thì chỉ ra, Ally và Gaga đều nhận được sự ủng hộ tuyệt vời từ cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới. Thừa nhận là người lưỡng tính vào năm 2011, Gaga trở thành biểu tượng của LGBT với nhiều sản phẩm âm nhạc dành riêng cho họ.

Cuộc gặp gỡ định mệnh từ đời lên phim

Trong A Star Is Born, Jackson gặp Ally lần đầu tại một quán bar. Sức hút trong giọng hát và phong cách của cô làm mê hoặc anh với bản nhạc Lavie En Rose nổi tiếng. Ánh mắt chạm nhau, họ trở thành bạn bè, tri kỷ sau cuộc hội ngộ định mệnh ấy. Nam chính kiêm đạo diễn Bradley Cooper từng thú nhận tại LHP Toronto, tình huống này được truyền cảm hứng từ khoảnh khắc anh và Lady Gaga quen biết.

Mùa hè 2016, Bradley Cooper đến dự một sự kiện tại Los Angeles. Thể hiện bài hát Lavie En Rose đêm đó, Lady Gaga “bước ra và làm cả khán phòng chết lặng” như cách anh kể lại. Cảm thấy cô chính là Ally mình tìm kiếm, Cooper hẹn gặp Gaga tại nhà cô, ngỏ ý cùng cô song ca bài Midnight Special và diễn thử một cảnh trong A Star Is Born. Sự ăn ý của cặp đôi được khai phá ngay từ hôm đó. Thay vì gọi nữ ca sĩ bằng nghệ danh, Cooper thích gọi cô bằng tên thật Stefani.

Lady Gaga và Bradley Cooper trong một cảnh quay song ca tình tứ

Lady Gaga kể về cuộc hẹn thử vai với Bradley Cooper: “Lúc tôi mở cửa và ánh mắt chúng tôi tương tác với nhau, tôi đã cảm nhận được sự kết nối đặc biệt với anh ấy. Lúc chúng tôi ngồi hát bên đàn piano, tôi thực sự căng thẳng bởi vì tôi không thuộc Midnight Special lắm”.

Trước ngày A Star Is Born bấm máy, cặp đôi diễn viên - đạo diễn trao nhau cái bắt tay thân thiết. Cooper bảo Gaga: “Cô là một diễn viên”, Gaga đáp lời: “Còn anh là một nghệ sĩ âm nhạc”. Họ bước vào bộ phim bằng cách tráo đổi thân phận cho nhau và tin tưởng nhau tuyệt đối.

Trước Lady Gaga, vai diễn Ally vốn được dành riêng cho Beyonce. Tuy nhiên do danh ca 37 tuổi mang bầu nên không thể sắp xếp lịch quay, khiến Bradley Cooper cùng nhà sản xuất từng đau đầu tìm kiếm cái tên thay thế.

Lễ hội âm nhạc có thật

Với kinh phí eo hẹp 36 triệu USD, A Star Is Born được tiết kiệm triệt để trong quá trình sản xuất. Các cảnh quay biểu diễn ca nhạc trong phim tận dụng các lễ hội âm nhạc có thật ngoài đời. Trong một số cảnh biểu diễn ở bối cảnh nội, lực lượng fan đông đảo của Lady Gaga đã được chiêu mộ làm diễn viên quần chúng đóng vai khán giả.

Rất ghét việc hát nhép, Lady Gaga yêu cầu bạn diễn Bradley Cooper thu giọng trực tiếp trên trường quay. Điều này khiến đạo diễn - diễn viên căng thẳng song anh vẫn cố gắng hoàn thành, thông qua các khóa học thanh nhạc và nhạc cụ trước ngày khai máy.

Cặp đôi diễn viên trong cảnh phim song ca bên đàn piano

A Star Is Born thu về 56,6 triệu USD trên toàn cầu sau ba ngày công chiếu đầu tiên (theo Mojo Box Office) . Bộ phim hiện được mệnh danh là “chú ngựa ô” đầy tiềm năng cho ngôi vị Oscar 2019. Lady Gaga cũng được dự đoán lọt vào đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Phim ra mắt tại Việt Nam từ 5/10.

