Lady Gaga rục rịch chuẩn bị đám cưới

Nữ ca sĩ 28 tuổi lên kế hoạch tổ chức hôn lễ tại biệt thự thơ mộng của cô ở Malibu.

Gaga và chồng chưa cưới, nam diễn viên Taylor Kinney.

Theo nguồn tin tiết lộ trên tờ Life & Style, Lady Gaga và vị hôn phu Taylor Kinney đã thảo luận về lễ cưới ngay sau khi đính hôn vào ngày 14/2. Gaga muốn sự kiện trọng đại này diễn ra tại biệt thự 23 triệu USD ở thành phố biển Malibu mà cô mới tậu vào năm ngoái.

Biệt thự rộng hơn 24.000m2 nằm trên ngọn đồi, phía sau là núi non, phía trước là biển xanh ngút tầm mắt. "Gaga miêu tả ngôi nhà của cô giống như thiên đường" và sẽ là nơi tổ chức hôn lễ lý tưởng, người bạn của cô cho biết.

Biệt thự 24 triệu USD của Gaga ở Malibu.

Giọng ca Born This Way đã ngỏ ý mời danh ca Tony Bennett biểu diễn trong lễ cưới, song ca cùng cô ca khúc Cheek To Cheek. Gaga cũng mời nhiều bạn bè thân thiết trong làng giải trí như Kelly Osbourne, nhà thiết kế Donatella Versace.

Cặp đôi được cho là đã đặt hoa từ cửa hàng Sea Lily Malibu cũng như đã đặt sâm banh cho ngày cưới. Ngoài ra, họ cũng thuê khách sạn cho người thân của hai gia đình từ New York tới California dự hôn lễ. Tuy nhiên, ngày cưới của Gaga vẫn chưa được tiết lộ.

Gaga vẫn đang hạnh phúc ngất ngây sau khi hai tuần được bạn trai cầu hôn. Sau lễ trao giải Oscar hôm 22/2, nữ ca sĩ tới Chicago để thăm chồng sắp cưới đóng phim. Tại đây, cô đã mở tiệc mừng mời các đồng nghiệp của Taylor Kinney. Nữ diễn viên Sophia Bush chia sẻ một bức ảnh trong bữa tiệc kèm theo dòng chú thích: "Ôi Taylor Kinney, anh thật là một người đàn ông may mắn! Chúc mừng tình yêu của anh và Gaga!".

Gaga và diễn viên Sophia Bush.

Hoài Vũ

