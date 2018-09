Lady Gaga ôm hôn bạn trai giữa tin đồn chia tay

Nữ ca sĩ và chàng diễn viên Taylor Kinney tình tứ tại lễ trao giải YouTube Music tối 3/11.

Taylor Kinney lặng lẽ tới lễ trao giải mà không sánh đôi với Lady Gaga trên thảm đỏ ở New York. Tuy nhiên, sau khi Gaga biểu diễn xong, cô đã ở cùng bạn trai phía sau cánh gà. Taylor không nhịn nổi cười khi ngắm bạn gái đeo bộ răng vẩu. Gaga cũng bật cười nhưng cô chủ động kéo Kinney gần sát mình để trao nụ hôn. Cảnh âu yếm của cặp đôi được một khán giả ghi lại bằng điện thoại và đăng trên mạng xã hội.

Gaga và Taylor Kinney hôn nhau tại YouTube Music.

Giọng ca Born This Way và chàng người tình Taylor Kinney khóa môi giữa tin đồn chuyện tình cảm của hai người đang rạn vỡ. Một ngày trước đó, tờ The Sun đưa tin Kinney đã chia tay Gaga bởi cô quá mải mê với công việc. Nguồn tin nói rằng, "bà mẹ quái vật" bỏ bê bạn trai và chỉ biết đắm chìm vào âm nhạc, thời trang: "Cô ấy sáng tác ca khúc mới ngay dưới vòi hoa sen và mơ về những bộ trang phục kỳ quái trong giấc ngủ".

Gaga đeo hàm răng vâu, một mình xuất hiện trên thảm đỏ YouTube Music.

Tin đồn cũng đến sau một tuần Taylor Kinney được trông thấy thân mật với nữ đồng nghiệp Brittany Curran tại khán đài ở sân vận động bóng bầu dục. Trong khi đó, từ tháng 8 đến lễ trao giải YouTube Music ngày 3/11, các paparazzi không hề nhìn thấy Taylor và Gaga ở bên nhau.

Lady Gaga và tài tử phim Nhật ký ma cà rồng hẹn hò từ năm 2011. Cặp đôi yêu nhau khi đóng chung trong MV You and I tháng 7/2011, khi đó, Gaga đóng vai nàng tiên cá và Taylor là chàng hoàng tử của cô. Vào đầu năm 2012, trước khi Gaga đi tour vòng quanh thế giới, cô và bạn trai từng chia tay nhau vì hai người quá bận rộn. Tuy nhiên ngay sau đó, cặp đôi lại tái hợp. Trong đợt Gaga phẫu thuật hông hè vừa qua, Taylor đã luôn ở bên chăm sóc nữ ca sĩ. Dù vậy, trong hầu hết khoảng thời gian yêu nhau, hai người không thường xuyên gặp gỡ, đi chơi như những đôi uyên ương khác.

