Lady Gaga nhận tin bạn thân qua đời khi quay 'A Star Is Born'

Khi thực hiện cảnh cuối của 'A Star Is Born', nữ ca sĩ nhận tin sốc giống hệt kết cục bộ phim.

Trong buổi phỏng vấn mới đây với Apple Music, Lady Gaga đã hé lộ bí mật phía sau cảnh cuối cùng của phim âm nhạc A Star Is Born (Vì sao vụt sáng). Bộ phim khép lại với âm hưởng đau buồn, Ally (Lady Gaga) thể hiện ca khúc I'll Never Love Again như lời nhắn gửi tới người chồng mới qua đời. Bài hát do anh viết tặng cô trước đó. Trùng hợp, ngay trước khi bấm máy cảnh phim này, Lady Gaga nhận được tin về cái chết đột ngột của một người bạn.

Lady Gaga (phải) và Sonja Durham.

Đó là Sonja Durham - bạn thân kiêm quản lý của Lady Gaga. Cô ra đi sau thời gian chống chọi với ba chứng bệnh ung thư vú, não và phổi giai đoạn 4. Nhận được tin từ gia đình Durham, giọng ca Bad Romance lặng lẽ rời đoàn phim trong một tiếng, tới nói lời từ biệt với người cộng sự. Chồng của Sonja Durham nói với Lady Gaga điều Durham muốn cô làm nhất chính là tiếp tục ca hát.

I'll Never Love Again Ca khúc I'll Never Love Again qua giọng hát Lady Gaga

Lời động viên này giúp cô vững vàng trở lại bối cảnh. Dù đạo diễn Bradley Cooper đề nghị tạm hoãn lịch quay, Lady Gaga vẫn kiên trì tiếp tục công việc. Cô đem nỗi đau của hiện thực hòa nhập vào vai diễn và bài hát, bộc lộ "diễn xuất đáng kinh ngạc", làm nên cảnh phim "bi kịch đầy ấn tượng" như cách trang Buzz Feed bình luận.

Lady Gaga và bạn diễn Bradley Cooper trong một cảnh phim tình tứ

A Star Is Born kể về chuyện tình trong âm nhạc của ca sĩ trẻ Ally (Lady Gaga) và nghệ sĩ nghiện rượu Jackson (Bradley Cooper) gắn liền với nhiều lễ hội âm nhạc có thực. Bộ phim để lại nhiều cảm xúc qua nhiều cảnh phim đẹp đẽ và những bản ballad sâu lắng. Phim đang trình chiếu tại các hệ thống rạp.

A Star Is Born trailer Trailer "A star is born"

Phong Kiều

Ảnh: Buzz Feed