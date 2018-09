Lady Gaga hôn bạn trai đắm đuối trên phố

Hôm đầu tuần, hình ảnh ngọt ngào của Lady Gaga với bạn trai Taylor Kinner lọt vào ống kính của các paparazzi. Giọng ca "Born This Way" chu môi hôn tạm biệt bạn trai sau khi cả hai cùng dùng bữa tối lãng mạn tại một nhà hàng sushi ở New York.