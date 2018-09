Lady Gaga được bạn trai cầu hôn

Nữ ca sĩ hạnh phúc khoe nhẫn kim cương gần 500.000 USD mà nam diễn viên Taylor Kinney vừa trao.

Lady Gaga đã nhận lời cầu hôn của chàng người tình Taylor Kinney và chuẩn bị kế hoạch làm đám cưới.

Lady Gaga tiết lộ tin vui trên Instagram hôm 16/2: "Anh ấy đã trao cho tôi trái tim của anh ấy vào ngày lễ Tình nhân và tôi đã nói 'em đồng ý'!". Nữ ca sĩ 28 tuổi cũng đăng ảnh chiếc nhẫn đính hôn hình trái tim nạm kim cương lấp lánh. Theo các chuyên gia trang sức, chiếc nhẫn có giá khoảng 500.000 USD (10,6 tỷ đồng).

Theo tờ Us, sau khi nhận lời cầu hôn, Lady Gaga và vị hôn phu của cô đã tổ chức tiệc mừng cùng người thân, bạn bè tại nhà hàng của gia đình cô ở New York. Hôm 16/2, Gaga xuất hiện rạng ngời trên phố sau khi thông báo tin vui.

Gaga tươi tắn xuất hiện trên phố sau 2 ngày đính hôn. Tuy nhiên cô cố ý lấy tay che nhẫn kim cương.

Taylor Kinney và Lady Gaga đính hôn sau 4 năm yêu nhau. Cặp đôi gặp gỡ và "cảm nắng" trên trường quay MV You & I năm 2011. Trong MV, Gaga mặc váy cưới đóng những cảnh ân ái nóng bỏng với Kinney.

Trong talkshow với Howard Stern cuối năm ngoái, giọng ca Born This Way thổ lộ rằng, cô sẽ cưới Taylor Kinney nếu anh ấy cầu hôn. Trong khi đó, nam diễn viên The Other Woman cũng chia sẻ về Gaga với những lời yêu thương có cánh: "Cô ấy luôn ngự trị trong trái tim tôi. Tôi yêu tất cả những gì cô ấy làm, công việc, âm nhạc và những hành động thiện nguyện của cô ấy. Gaga đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người, trong đó có tôi".

Hoài Vũ