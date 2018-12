Lady Gaga đối đầu Nicole Kidman tại Quả Cầu Vàng 2019

Danh sách đề cử Quả Cầu Vàng 2019 Phim điện ảnh tâm lý xuất sắc BlacKkKlansman Bohemian Rhapsody (Huyền thoại ngôi sao nhạc Rock) If Beale Street Could Talk Black Panther Phim điện ảnh nhạc kịch – hài xuất sắc Crazy Rich Asians (Con nhà siêu giàu châu Á) The Favourite Green Book Mary Poppins Returns (Mary Poppins trở lại) Vice Phim hoạt hình xuất sắc Isle of Dogs (Đảo của những chú chó) Mirai (Mirai em gái đến từ tương lai) Ralph Breaks The Internet (Ralph đập phá: Phá đảo thế giới ảo) Spider-Man: Into the Spider-Verse (Người Nhện: Vũ trụ mới) Phim truyền hình tâm lý xuất sắc Bodyguard Homecoming Killing Eve Pose The Americans Phim truyền hình nhạc kịch – hài xuất sắc Barry The Good Place Kidding The Kominsky Method The Marvelous Mrs.Maisel Phim truyền hình ngắn – phim điện ảnh truyền hình xuất sắc The Alienist The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story Escape at Dannemora Sharp Objects A Very English Scandal Nữ diễn viên chính xuất sắc phim điện ảnh tâm lý Glenn Close – phim The Wife Lady Gaga – phim A Star Is Born (Vì sao vụt sáng) Nicole Kidman – phim Destroyer Melissa McCarthy – phim Can You Ever Forgive Me? Rosamund Pike – phim A Private War Nam diễn viên chính xuất sắc phim điện ảnh tâm lý Bradley Cooper – phim A Star Is Born (Vì sao vụt sáng) Willem Dafoe – phim At Eternity’s Gate Lucas Hedges – phim Boy Erased Rami Malek – phim Bohemian Rhapsody (Huyền thoại ngôi sao nhạc Rock) John David Washington – phim BlacKkKlansman Nữ diễn viên chính xuất sắc phim điện ảnh nhạc kịch - hài Emily Blunt – phim Mary Poppins Returns (Mary Poppins trở lại) Olivia Colman – The Favorite Elsie Fisher – phim Eighth Grade Charlize Theron – phim Tully Constance Wu – phim Crazy Rich Asians (Con nhà siêu giàu châu Á) Nam diễn viên chính xuất sắc phim điện ảnh nhạc kịch – hài Christian Bale – phim Vice Lin-Manuel Miranda – phim Mary Poppins Returns (Mary Poppins trở lại) Viggo Mortensen – phi Green Book Robert Redford – phim The Old Man & the Gun John C. Reily – phim Stan & Olie Nữ diễn viên phụ xuất sắc phim điện ảnh Claire Foy – phim First Man (Bước chân đầu tiên) Regina King – phim If Beale Street Could Talk Emma Stone – phim The Favourite Rachel Weisz – phim The Favourite Amy Adams – phim Vice Nam diễn viên phụ xuất sắc phim điện ảnh Mahershala Ali – phim Green Book Timothée Chalamet – phim Beautiful Boy Adam Driver – phim BlacKkKlansman Richard E. Grant – phim Can You Ever Forgive Me? Sam Rockwell – phim Vice Nữ diễn viên xuất sắc phim truyền hình ngắn – phim điện ảnh truyền hình Patricia Arquette – phim Escape at Dannemora Connie Britton – phim Dirty John Laura Dern – phim The Tale Regina King – phim Seven Seconds Amy Adams – phim Sharp Objects Nam diễn viên xuất sắc phim truyền hình ngắn – phim điện ảnh truyền hình Antonio Banderas – phim Genius: Picasso Daniel Bruhl – phim The Alienist Darren Criss – phim The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story Benedict Cumberbatch – phim Patrick Melrose Hugh Grant – phim A Very English Scandal Nữ diễn viên xuất sắc phim truyền hình tâm lý Caitriona Balfe – phim Outlander Elisabeth Moss – phim The Handmaid’s Tale Sandra Oh – phim Killing Eve Julia Roberts – phim Homecoming Keri Russell – phim The Americans Nam diễn viên xuất sắc phim truyền hình tâm lý – phim Ozark Stephan James – phim Homecoming Richard Madden – phim Bodyguard Billy Porter – phim Pose Matthew Rhys – phim The Americans Nữ diễn viên xuất sắc phim truyền hình nhạc kịch – hài Kristen Bell – phim The Good Place Candice Bergen – phim Murphy Brown Alison Brie – phim GLOW Rachel Brosnahan – phim The Marvelous Mrs. Maisel Debra Messing – phim Will & Grace Nam diễn viên xuất sắc phim truyền hình nhạc kịch – hài Jim Carrey – phim Kidding Michael Doughlas – phim The Kominsky Method Danald Glover – phim Atlanta Bill Hader – phim Barry Sacha Baron Cohen – phim Who Is America Nữ diễn viên phụ xuất sắc phim truyền hình Alex Borstein – phim The Marvelous Mrs. Maisel Patricia Clarkson – phim Sharp Objects Penélope Cruz – phim The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story Thandie Newton – phim Westworld Yvonne Strahovski – phim The Handmaid’s Tale Nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyền hình Alan Arkin – phim The Kominsky Method Kieran Culkin – phim Succession Edgar Ramírez – phim The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story Ben Whishaw – phim A Very English Scandal Henry Winkler – phim Barry