Lady Gaga đã bật khóc khi bạn trai cầu hôn

Nam diễn viên Taylor Kinney đã trao cho Gaga một chiếc nhẫn kẹo ngọt ngào vào ngày Valentine.

Gaga hạnh phúc bên bạn trai trong tiệc đính hôn.

Lady Gaga tiết lộ về màn cầu hôn lãng mạn của bạn trai khi cô gặp gỡ phóng viên trên thảm đỏ Oscar tối 22/2. Giọng ca Born This Way kể: "Đầu tiên, anh ấy trao cho tôi một chiếc nhẫn kẹo. Điều ấy mới tuyệt vời làm sao. Tôi đã quá xúc động và bật khóc. Tôi liền nói 'Vâng, em đồng ý' và rồi anh ấy lấy ra một chiếc nhẫn kim cương hình trái tim. Chiếc đầu tiên là kẹo và tôi yêu chiếc kẹo ấy biết bao!".

Taylor Kinney bất ngờ cầu hôn Gaga vào ngày lễ Tình nhân 14/2 sau 3 năm hẹn hò. Hai ngày sau, nữ ca sĩ mới khoe tin vui với người hâm mộ cùng chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh. Ước tính chiếc nhẫn của cô có giá khoảng 500.000 USD.

Gaga đeo nhẫn đính hôn biểu diễn tại lễ trao giải Oscar tối chủ nhật.

Tại lễ trao giải, Gaga cũng chia sẻ về vị hôn phu: "Từ khoảnh khắc đầu tiên khi tôi gặp Taylor, trái tim tôi đã thuộc về anh ấy". Nữ ca sĩ đã gặp gỡ và cảm nắng nam diễn viên The Other Woman trên trường quay MV You & I năm 2011.

Là một ngôi sao nhạc pop cá tính và hơi lập dị nhưng khi ở bên người yêu, Lady Gaga luôn rất dịu dàng, đời thường và giản dị. Trên mạng xã hội, cô đã chia sẻ nhiều hình ảnh lãng mạn, ngọt ngào bên Taylor Kinney giống như những cô gái đang yêu khác.

Anh chàng Taylor sinh năm 1981, hơn Gaga 5 tuổi. Taylor đóng phim từ năm 2006 và đã tham gia hơn 20 bộ phim truyền hình, điện ảnh nhưng không thực sự có vai diễn nổi bật.

Hoài Vũ