Lady Gaga chia sẻ về nỗi đau bị cưỡng hiếp năm 19 tuổi

Nữ ca sĩ cho biết, sau ngày kinh hoàng ấy, cuộc đời cô đã thay đổi.

Ca sĩ Lady Gaga.

Lady Gaga mở lòng chia sẻ về những tháng ngày âm thầm chịu đựng nỗi đau đớn sau khi bị cưỡng dâm thời tuổi teen trong cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình TimesTalks hôm 10/12: "Tôi đã không kể với ai về nỗi đau của mình trong suốt 7 năm. Tôi không biết phải nghĩ về điều ấy như thế nào, không biết phải chấp nhận nó ra làm sao. Tôi không thể ngừng đổ lỗi cho bản thân và luôn dằn vặt rằng đó là lỗi lầm của chính mình. Cú sốc ấy đã làm thay đổi cuộc đời tôi, thay đổi con người tôi hoàn toàn. Nó thay đổi cơ thể tôi, những suy nghĩ của tôi".

Khi được hỏi chuyện cưỡng bức đã khiến Gaga thay đổi cơ thể ra sao, nữ ca sĩ 29 tuổi giải thích: "Khi trải qua một sự chấn thương như thế, nó không chỉ làm tổn thương cơ thể bạn ngay lúc đó. Đối với rất nhiều người, họ luôn chịu đựng cơn đau tái diễn trong suốt những năm tháng sau - những cơn đau thực sự của cơ thể. Bởi vậy, những nạn nhân bị cưỡng hiếp, lạm dụng không chỉ chịu đựng những chấn động về tinh thần, cảm xúc mà còn ở cơ thể".

Lady Gaga từng tiết lộ về việc bị cưỡng hiếp trong cuộc phỏng vấn vào năm ngoái. Khi đó, giọng ca Born This Way chia sẻ, cô đã phải đi điều trị tâm lý suốt nhiều năm mới hàn gắn được vết thương tâm hồn cũng như thể xác.

Gaga giờ đây đã được giải thoát khỏi nỗi ám ảnh về vụ cưỡng hiếp. Cô đang hạnh phúc bên vị hôn phu Taylor Kinney. Cô và Taylor nắm tay tới sự kiện tối 10/12 tại New York.

Chia sẻ về lý do quyết định mở lòng về chuyện này, Gaga cho biết: "Tôi ở đây bởi có rất nhiều cô gái xinh đẹp đang chôn chặt những bí mật có thể giết chết họ. Chúng tôi không muốn các bạn giữ nỗi đau đó trong lòng, để cho nó thối rữa. Hãy vứt bỏ nó và chúng ta có thể cùng nhau làm điều đó".

Gaga từng thu âm ca khúc xúc động Til It Happens to You cho bộ phim tài liệu về nạn cưỡng dâm mang tên The Hunting Ground. Bài hát gợi lại những nỗi đau cũ và Gaga chia sẻ, cô đã "khóc rất nhiều" trong suốt quá trình sáng tác, thu âm. Tuy nhiên, nữ ca sĩ đã cố gắng mạnh mẽ đối mặt với nó, chiến thắng nỗi ám ảnh của bản thân để hát vì mọi người.

Hoài Vũ