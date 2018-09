Lady Gaga bùi ngùi thổ lộ về mối tình tan vỡ

Nữ ca sĩ 30 tuổi thú nhận rằng 'yêu thật khó' sau khi chuyện tình 5 năm của cô và tài tử Taylor Kinney đã không thể có cái kết đẹp.

Gaga và bạn trai cũ - Taylor Kinney.

Lady Gaga đã có những trải lòng về tình yêu và mặt trái của sự nổi tiếng trong cuộc phỏng vấn trên chương trình CBS Sunday Morning. Tuy không đề cập tới tên bạn trai cũ nhưng Gaga đã hé lộ phần nào lý do khiến cô và Taylor Kinney hủy hôn vào hè năm nay.

"Tôi nghĩ phụ nữ yêu thật khó" - Gaga giải thích - "Chúng tôi yêu người đàn ông của mình. Chúng tôi chỉ yêu bằng tất cả những gì mình có. Đôi khi chúng tôi yêu mà không thể biết được liệu người ấy có những phẩm chất mà chúng tôi kỳ vọng hay không".

Giọng ca Bad Romance thổ lộ, cô chỉ muốn người yêu hiểu rằng cô không có ý định đè nén sự mạnh mẽ của họ. Gaga chia sẻ với MC nam Lee Cowan: "Bạn biết đấy, phụ nữ chúng tôi không cố gắng làm bạn kém nam tính đi. Chúng tôi chỉ muốn bạn yêu chúng tôi sâu sắc, mãnh liệt và trọn vẹn như chúng tôi yêu bạn".

Gaga trong buổi phỏng vấn.

Là một người rất cá tính trong âm nhạc và phong cách thời trang nhưng Gaga lại là một cô gái yếu mềm trong tình yêu. Suốt hơn 10 năm từ khi bước vào làng giải trí, nữ ca sĩ chỉ có hai mối tình mà những người tình đều lần lượt bỏ cô đi. Bạn trai đầu tiên - tay trống Luc Carl - hẹn hò Gaga từ năm 2005 đến 2008. Trong cuốn hồi ký phát hành năm 2012, Luc Carl tiết lộ chính anh đã rời xa Gaga khi cô trở thành ngôi sao nổi tiếng: "Tôi đã đề nghị chia tay. Tôi đã mất một tuần để nhận ra rằng cô ấy đúng. Tôi là một kẻ đáng thương nhưng đó không phải là lỗi của Gaga mà là lỗi của chính tôi. Tôi đã muốn rời xa cô ấy".

Mối tình thứ hai của Gaga với nam diễn viên Taylor Kinney kéo dài 5 năm, từ 2011 đến tháng 7/2016. Cặp sao thậm chí đã đính hôn vào Valentine 2015 nhưng rồi không thể đến với nhau. Gaga dường như vẫn còn đầy yêu thương, nuối tiếc và kỳ vọng sẽ hàn gắn khi cô tâm sự trên Instagram hôm 20/7 rằng, chuyện chia tay có lẽ chỉ là tạm thời thôi.

Nữ ca sĩ bật khóc khi nói về những mất mát khi cô nổi tiếng.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với CBS Sunday Morning, Gaga nghẹn ngào nói về cái giá của sự nổi tiếng: "Tôi đã nhận thức rõ ràng rằng, một khi đã bước vào địa hạt này mình sẽ không còn được tự do nữa. Ngay khi tôi bước ra thế giới, nơi tôi thuộc về cũng là nơi của tất cả mọi người. Họ được quyền theo sau tôi, bám theo tôi tới bãi biển. Tôi không thể gọi cảnh sát hoặc yêu cầu họ rời đi. Phải mất một thời gian dài tôi mới có thể tự nhủ: Nếu mình không thể tự do ở ngoài kia, mình có thể tự do ở nơi đây", Gaga chỉ vào trái tim cô và nói.

