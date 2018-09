Kylie Jenner xinh đẹp xuống phố sau tiết lộ 'đã rút hết filler trên môi'

Ngôi sao Mỹ quyết định quay về với 'vẻ đẹp tự nhiên' sau thời gian dài cuồng mốt 'môi tều'.

Kylie Jenner chiều 13/7 ra phố với "diện mạo mới" xinh đẹp, tươi trẻ: Váy ngắn đen bó sát kết hợp với áo khoác da giúp cô thêm gợi cảm. Tuy nhiên, điều khiến cánh paparazzi chú ý hơn cả là đôi môi của cô đã nhỏ hơn, không còn cong như trước. Mỹ nhân 20 tuổi gần đây thừa nhận đã rút hết filler và trả lại vẻ tự nhiên cho đôi môi.

Kylie Jenner vào nhà hàng Nhật Matsuhisa để ăn với bạn bè. Vòng ba trứ danh - "đặc sản" của nhà Kardashian được cô phô diễn trọn vẹn. Mới sinh con được vài tháng, vóc dáng mỹ nhân Mỹ đã thon nuột.

Việc rút hết filler khiến đôi môi ngôi sao của show Keeping Up With The Kardashians không còn "tều" như xưa, tuy nhiên dường như cô hoàn toàn thoải mái với quyết định của mình. Trước đó, năm 2015, Kylie từng nói rằng cô quyết định nhờ tới các bác sĩ thẩm mỹ để có đôi môi gợi cảm hơn: "Tôi cảm thấy thực sự tự ti về đôi môi quá mỏng của mình". Còn giờ đây, bà mẹ một con quyết định "đẹp tự nhiên vẫn là đẹp nhất".

Sự thay đổi rõ rệt trên đôi môi của bà mẹ 20 tuổi.

Kylie Jenner khoe "diện mạo mới"

Kylie Jenner khoe "diện mạo mới"

Song song với việc hé lộ đã rút filler ở môi, Jenner cho ra mắt loạt hình ảnh mới quảng cáo cho bộ sưu tập mỹ phẩm hè "Summer Collection X Kylie Cosmetics". Đây được cho là một chiêu PR thành công cho dòng sản phẩm mới của "doanh nhân trẻ" nhà Kardashian, giúp cô có thể bỏ túi cả trăm triệu USD trong thời gian ngắn.

Kylie Jenner lăng xê cho dòng sản phẩm mới.

Tạp chí Forbes mới đây vinh danh Kylie Jenner là người trẻ nhất trong bảng xếp hạng Những phụ nữ tự thân kiếm tiền giàu nhất nước Mỹ. Kylie hiện nắm giữ khối tài sản 900 triệu USD - con số thu được chủ yếu nhờ kinh doanh mỹ phẩm Comestic Kylie. Ước tính, người đẹp sẽ sớm cán mốc 1 tỷ USD trong vòng vài tháng tới và trở thành triệu phú tự thân trẻ nhất nước Mỹ.

Kylie Jenner khi môi còn "cuốn lô" Kylie Jenner khi môi còn "cuốn lô"

Ảnh: News