Kylie Jenner vào top 3 ngôi sao thu nhập cao nhất thế giới

Người đẹp 20 tuổi kiếm được 166,5 triệu USD (gần 3,9 nghìn tỷ đồng) trong 12 tháng qua, qua mặt Beyonce, Taylor Swift, Katy Perry...

Kylie Jenner.

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách 100 ngôi sao giải trí kiếm tiền nhiều nhất năm (tính từ tháng 6/2017 đến tháng 6/2018). Cô út nhà Kardashian đã xuất sắc vượt qua vô số nghệ sĩ đình đám khác trong lĩnh vực thể thao giải trí để vươn lên vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng, chỉ kém đô vật Floyd Mayweather và tài tử George Clooney.

Theo thống kê, Kylie Jenner đã kiếm được 166,5 triệu USD trong năm qua, nâng tổng tài sản của cô lên gần 900 triệu USD. Kylie trở thành ngôi sao trẻ nhất trong danh sách, đồng thời là sao nữ kiếm tiền nhiều nhất thế giới.

Thu nhập của Kylie chủ yếu đến từ doanh thu bán son môi và các sản phẩm của thương hiệu Kylie Cosmetics. Ngoài ra, người mẫu nóng bỏng sinh năm 1997 còn bỏ túi hàng triệu USD từ các hợp đồng quảng cáo và cát-xê show truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians.

Chị gái của Kylie là Kim Kardashian cũng lọt vào Top 100 nhưng ở vị trí thứ 30 với 67 triệu USD. Kim nhiều năm liên tiếp góp mặt trong danh sách vì kinh doanh thành công và tham gia show truyền hình thực tế.

Floyd Mayweather và George Clooney đứng đầu danh sách 100 ngôi sao thu nhập cao nhất năm.

Forbes nhận định chưa bao giờ sự nổi tiếng lại giúp các ngôi sao kiếm được nhiều tiền đến thế. 100 nghệ sĩ thu nhập hàng đầu thế giới kiếm được số tiền tổng cộng là 6,3 tỷ USD trước thuế trong 12 tháng qua, tăng 22% so với năm ngoái. 11 ngôi sao vượt quá ngưỡng thu nhập 100 triệu USD, gấp đôi số lượng hai năm trước cộng lại.

Chỉ có 14 sao nữ có tên trong danh sách Top 100. Ngoài Kim Kardashian và Kylie Jenner còn có ngôi sao truyền hình thực tế Judy Sheindlin (147 triệu USD), người dẫn chương trình Ellen DeGeneres (87,5 triệu USD), ca sĩ Katy Perry (83 triệu USD), Taylor Swift (80 triệu USD), Beyonce (60 triệu USD), Lady Gaga (50 triệu USD), Pink (52 triệu USD), Jennifer Lopez (48 triệu USD), Rihanna (37,5 triệu USD), diễn viên Scarlett Johansson (40,5 triệu USD), Sofía Vergara (42,5 triệu USD) và nữ nhà văn J.K. Rowling (54 triệu USD).

Top 20 ngôi sao giải trí có thu nhập cao nhất

1. Floyd Mayweather: 285 triệu USD 2. George Clooney: 239 triệu USD 3. Kylie Jenner: 166,5 triệu USD 4. Judy Sheindlin: 147 triệu USD 5. Dwayne Johnson: 124 triệu USD 6. U2: 118 triệu USD 7. Coldplay: 115,5 triệu USD 8. Lionel Messi: 111 triệu USD 9. Ed Sheeran: 110 triệu USD 10. Cristiano Ronaldo: 108 triệu USD 11. Bruno Mars: 100 triệu USD 12. Conor McGregor: 99 triệu USD 13. Neymar: 90 triệu USD 14. Howard Stern: 90 triệu USD 15. Ellen DeGeneres: 87,5 triệu USD 16. James Patterson: 86 triệu USD 17. LeBron James: 85,5 triệu USD 18. Rush Limbaugh: 84,5 triệu USD 19. Katy Perry: 83 triệu USD 20. Robert Downey Jr: 81 triệu USD