Kylie Jenner tung ảnh nóng bỏng chào mừng tuổi 20

Em út Kim hào hứng đón tuổi mới khi công ty mỹ phẩm của cô đạt doanh thu 420 triệu USD chỉ trong vòng hơn 1 năm thành lập.

Chiều 9/8, Kylie Jenner khoe loạt ảnh sexy bên bể bơi tại biệt thự của nhà mẹ đẻ trước khi đón sinh nhật vào sáng hôm sau. Người mẫu tuổi teen mặc bikini màu nude, phô diễn đường cong bốc lửa và bụng săn chắc. Kylie nhận được hơn 2,3 triệu lượt "Like" cho những bức ảnh gợi cảm mới nhất.

Kylie Jenner sexy bên hồ bơi.

Không chỉ là một hot-girl trên mạng xã hội, Kylie Jenner đang ngày càng được hâm mộ với vai trò là một trong những doanh nhân trẻ bán lẻ giỏi nhất thế giới. Tạp chí Women’s Wear Daily vừa đưa tin, thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics của Kylie ra mắt cách đây 18 tháng đã đoạt doanh thu lên tới 420 triệu USD (trung bình mỗi ngày thu về 10 triệu USD). Nếu tiếp tục đà tăng trưởng chóng mặt này, Kylie Cosmetics sẽ đạt giá trị 1 tỷ USD trong vòng 5 năm nữa. Điều đó có nghĩa cô út nhà Kardashian sẽ trở thành tỷ phú dollar ở tuổi 25.

Kylie Cosmetics tập trung vào các sản phẩm son môi và phấn mắt. Kylie Jenner muốn mở rộng sang kem nền và kem che khuyết điểm nhưng cô đã quyết định không lấn sân để tránh cạnh tranh khách hàng với chị gái Kim Kardashian. "Chúng tôi đều rất tự hào về nhau và thương hiệu của chúng tôi cũng hoàn toàn khác nhau", người đẹp cho biết.

Kylie lọt vào top 100 ngôi sao kiếm tiền nhiều nhất thế giới năm 2017.

Ngoài mỹ phẩm, Kylie còn thiết kế và kinh doanh thành công thương hiệu áo tắm Kendall + Kylie cùng cô chị siêu mẫu Kendall Jenner. Cô út đa tài cũng là ngôi sao trong phim truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians cùng gia đình và hiện gây sốt với show truyền hình thực tế riêng mang tên The Life of Kylie.