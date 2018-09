Kylie Jenner buồn chán nằm bẹp trên giường sau khi chia tay rapper gốc Việt

Những lời đồn đại không hay trên mạng về mối quan hệ đổ vỡ khiến người mẫu tuổi teen cảm thấy kiệt sức.

Kylie và rapper gốc Việt, Tyga.

Kylie Jenner lần đầu trải lòng về chuyện chia tay rapper Tyga trong show truyền hình thực tế Life of Kylie. Trong trailer phim mới được hé lộ, cô út nhà Kardashian nằm bẹp trên giường cùng cô bạn thân Jordyn Woods và chán nản đến mức không muốn bước ra khỏi phòng. "Con mệt mỏi và chán chường", Kylie thổ lộ khi bố đến thăm.

Bố Kylie động viên con gái hãy ra ngoài thay đổi không khí thay vì nằm ủ ê. Ngôi sao chuyển giới Caitlyn Jenner thậm chí còn ra vườn bắt một con gà xinh xắn mang cho Kylie nhưng cũng không làm cô cảm thấy hứng khởi hơn.

Người đẹp 19 tuổi bộc bạch với khán giả lý do cô cảm thấy bi quan sau khi kết thúc mối quan hệ với Tyga: "Điều khó khăn nhất với tôi là những lời đồn thổi đầy rẫy trên Internet. Bạn phải nghe rất nhiều bình phẩm của mọi người, hầu hết những đồn đại đều không đúng sự thực. Làm sao họ hiểu được mối quan hệ của tôi như thế nào. Nhưng bạn không thể thắng được Internet".

Em út Kim buồn phiền sau khi chia tay Tyga

Kylie và Tyga lặng lẽ chia tay vào tháng 3 năm nay sau hơn hai năm yêu nhau đắm đuối. Cả hai đều không hé lộ nguyên nhân tan vỡ nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè trên mạng xã hội. Gần 2 tháng sau, Kylie bắt đầu hẹn hò anh chàng khác - rapper Travis Scott.

Life of Kylie là show truyền hình thực tế mới phát hành từ tháng 8/2017 xoay quanh cuộc sống của Kylie Jenner - ngôi sao mạng xã hội, nhà thiết kế thời trang, biểu tượng thời trang kiêm doanh nhân. Sau khi nổi tiếng với show Keeping Up with the Kardashians cùng gia đình và có hàng trăm triệu lượt người dõi theo trên Instagram, Twitter và Snapchat, Kylie được mời thực hiện show truyền hình riêng, chia sẻ với công chúng cuộc sống đời thường của cô phía sau những hình ảnh lunh linh trên thảm đỏ và mạng xã hội.