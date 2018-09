Kristen Stewart không e ngại khỏa thân trước ống kính

Nữ diễn viên 26 tuổi cho biết, cô thích trải nghiệm với cảnh nóng, đặc biệt khi làm việc với các nhà làm phim Pháp.

Kristen Stewart từng gây xôn xao tại liên hoan phim Cannes năm nay với những cảnh quay trần trụi trong bộ phim tâm lý, kinh dị Personal Shopper của đạo diễn người Pháp Olivier Assayas. Chia sẻ với tạp chí W về những cảnh táo bạo của mình, Kristen nhớ lại, cô không hề sợ hãi khi trút bỏ xiêm y trước ống kính. Thái độ bình thản của đạo diễn Olivier Assayas đã giúp cô cảm thấy tự tin và thoải mái khi diễn.

"Tôi đã không hề e sợ. Thật tuyệt khi làm việc với đạo diễn Olivier. Người ngoài thấy những cảnh tôi cởi bỏ quần áo có vẻ khêu gợi nhưng họ thực sự chưa biết về phong cách của đạo diễn", Kristen tâm sự. Nữ diễn viên giải thích rằng, đối với nhà làm phim người Pháp và cả ê-kíp, việc khỏa thân trong khi đóng phim là một nét văn hóa: "Họ rất Pháp. Còn chúng ta (người Mỹ) thì vẫn thấy điều này là kỳ lạ".

Kristen trong phim Personal Shopper.

Nữ diễn viên Chạng vạng, người từng hẹn hò tài tử Robert Pattinson và sau đó yêu đồng giới hai cô bạn gái, tiếp tục trải lòng về cảnh nóng: "Tôi không thấy gì kỳ quặc cả. Tôi là người khá cởi mở. Mọi người có một chút nghi ngại về điều đó nhưng đây chính là lý do vì sao tôi quyết định mình sẽ làm".

Kristen khẳng định, cảnh nude là một phần quan trọng trong việc khắc họa chiều sâu tâm lý nhân vật - một cô gái có khả năng giao tiếp với các linh hồn. Cô kể: "Cảm giác của bản thân tôi khi đó thực sự không có gì xấu hổ, nhưng nhân vật của tôi trong câu chuyện lại rất ngượng ngập... Với tôi, thật thú vị khi thấy ai đó khỏa thân và trần trụi hoàn toàn. Có một sức mạnh ở trong đó".

Kristen phóng túng thả rông vòng một trên thảm đỏ lễ ra mắt phim mới ở New York hôm đầu tuần.

Từ sau loạt phim Chạng vạng, Kristen Stewart đã hoàn toàn thoát khỏi hình ảnh nhân vật Bella. Cô thử nghiệm và thành công với những kiểu tính cách gai góc, nổi loạn và sâu sắc hơn trong các phim On the Road, Still Alice, Camp X-Ray, Personal Shopper... Bộ phim mới nhất vừa trình làng của Kristen là Certain Women - tác phẩm điện ảnh về chủ đề nữ quyền vừa được trình chiếu tại Liên hoan phim New York.

Hoài Vũ