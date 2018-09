Kim và một năm gây náo loạn showbiz Mỹ

Trước khi làm đám cưới, Kim có chuyến nghỉ dưỡng kéo dài 2 tuần tại Phuket, Thái Lan cùng gia đình. Tại đây, bà mẹ một con cũng tranh thủ chụp hình, quay phim cho show truyền hình thực tế "Keeping up with the Kardashians". Cô tiết lộ loạt ảnh hậu trường cực kỳ nóng bỏng với vòng ba siêu khủng.