Kim tung video để chứng minh Taylor Swift là kẻ lật lọng

Video ghi lại cuộc trò chuyện trong đó Taylor đã đồng ý để Kanye Wests hát câu 'Tôi cảm thấy mình và Taylor vẫn có thể sex với nhau'.

Vợ chồng Kim-Kanye West cho rằng Taylor là kẻ giả tạo, "nói trước bơ sau".

Đêm 17/7, vợ chồng Kim Kardashian đã chính thức tuyên chiến với Taylor Swift trên mạng xã hội, khiến cho đông đảo người thân và bạn bè của hai phía phải "nhảy vào cuộc". Cuộc chiến vốn dĩ đã được châm ngòi từ hồi tháng 2 khi Kanye West phát hành single Famous trong đó có một câu rap tục tĩu về Taylor Swift: "I feel like me and Taylor might still have sex / I made that b*tch famous" (Tôi cảm thấy như mình và Taylor vẫn có thể quan hệ tình dục với nhau. Bởi tôi đã làm con khốn ấy nổi tiếng).

Đại diện của Taylor lên tiếng chỉ trích Kanye đã xúc phạm nữ ca sĩ và nói rằng, Taylor không bao giờ đồng tình với một ca khúc có lời lẽ như vậy. Trong khi đó, Kanye khẳng định anh đã gọi điện xin phép Taylor trước khi tiết lộ ca khúc với toàn thế giới. Vợ Kanye - Kim Kardashian cũng bênh vực chồng trong cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ. Cô thề rằng, chồng cô đã gọi điện hỏi Taylor và họ đã ghi âm cuộc hội thoại đó.

Cuộc chiến tưởng chừng như đã lắng xuống nhưng bất ngờ tối qua, Kim Kardashian tung video cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa Kanye và Taylor. Trong video đăng tải trên Snapchat, Kanye đọc câu rap "I feel like me and Taylor might still have sex" cho Taylor nghe và nói: "Anh nghĩ đây là điều thực sự thú vị trong bài hát". Taylor liền đáp: "Em biết, ý em là nó giống như một lời khen vậy".

Mối quan hệ giữa Taylor và vợ chồng Kim vẫn rất tốt đẹp vào năm ngoái.

Kanye tiếp tục bảo: "Anh phải có trách nhiệm thông báo cho em với tư cách là một người bạn. Anh muốn làm điều khiến em cảm thấy thoải mái. Anh không muốn câu rap làm người khác cảm thấy tồi tệ". Taylor trả lời: "Anh hãy làm bất kỳ điều gì anh nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn. Câu đó nghe rất hài hước. Em thực sự đánh giá cao vì anh đã gọi điện nói trước với em. Điều đó thật tử tế... Về đóa hoa anh gửi cho em, em đã chụp ảnh đăng trên Instagram và đó là bức ảnh được nhiều người like nhất".

Sau đó, Taylor còn nói đùa rằng, khi nào đến thảm đỏ Grammy, mọi người sẽ ùa đến hỏi cô về bài hát này và cô sẽ mỉm cười đáp: "Ồ, anh ấy đã gọi cho tôi và nói với tôi về câu đó trước khi phát hành. Các bạn à, chúng tôi vẫn ổn".

Ngay khi Kim công bố video, các chị em cô liền chia sẻ đường link với hàng triệu người dõi theo trên các mạng xã hội. Taylor và những người bạn của cô không thể làm ngơ. Nữ ca sĩ đáp trả vợ chồng Kanye trên Instagram: "Chỗ nào trong video mà Kanye nói với tôi rằng anh ta sẽ hát câu rap gọi tôi là 'con khốn đó'? Nó không tồn tại bởi nó chưa bao giờ diễn ra. Tôi đã muốn chúng tôi làm bạn bè... Anh ta đã hứa sẽ bật bài hát đó cho tôi nghe trước, nhưng anh ta chưa bao giờ làm điều đó. Bạn không thể 'chấp nhận' một bài hát nếu chưa bao giờ được nghe nó".

Cô bạn thân Selena Gomez cũng lên tiếng bảo vệ Taylor thông qua những dòng tweet đầy bức xúc: "Có những thứ quan trọng hơn để nói, tại sao người ta lại lợi dụng giọng của mình để làm những điều chết tiệt như thế này!... Ngành công nghiệp này thật đáng thất vọng".

Hoài Vũ