Kim muốn tìm người đẻ thuê để có thêm con

Ngôi sao 36 tuổi không dám mang bầu lần thứ ba vì nguy hiểm đến tính mạng.

Kim Kardashian từng thề sẽ không sinh thêm con bởi những biến chứng nguy hiểm xảy ra trong cả hai lần mang thai và trở dạ, như tiểu đường thai nghén, tiền sản giật, nhau cài răng lược... Tuy nhiên giờ đây vợ chồng cô lại mong muốn hai nhóc tỳ có em cho đông vui. Kim tiết lộ rằng, cô đang lên kế hoạch tìm biện pháp thay thế.

Trong chương trình Keeping Up With The Kardashians, Kim gây sốc với mẹ cô và các chị em gái khi bất ngờ chia sẻ: "Con đã quyết định lựa chọn phương pháp nhờ người mang thai hộ".

Kim thổ lộ về kế hoạch có thêm con trong cuộc trò chuyện với mẹ và các chị em gái.

Kim và Kanye West đã có cô con gái North West 3 tuổi, cậu bé Saint West 10 tháng tuổi. Sau khi cô sinh con thứ hai vào tháng 12 năm ngoái, bác sĩ đã khuyên cô không nên mang bầu lần nữa. Vì chịu nhiều đau đớn và lo lắng, người đẹp cũng không dám liều lĩnh sinh thêm.

Có lẽ vì khao khát của chồng, Kim đã quyết định tìm đến phương pháp đẻ thuê. Trong cuộc phỏng vấn đầu năm nay, ngôi sao 36 tuổi từng tâm sự: "Chồng tôi rất muốn có con thứ ba, nhưng tôi thì không. Tôi không biết thế nào nữa, có thể nó sẽ diễn ra, có thể là không. Chuyện gì đến thì sẽ đến thôi".

Vợ chồng Kim đã có hai nhóc tỳ kháu khỉnh.

Nhiều ngôi sao Hollywood đã phải thuê người mang thai hộ vì khó khăn trong quá trình thụ thai và mang bầu như nữ diễn viên Nicole Kidman, Elizabeth Banks, Sarah Jessica Parker...

Hoài Vũ