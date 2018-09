Kim khóc nghẹn ngào trước món quà sinh nhật của chồng

Không phải trang sức kim cương hay bữa tiệc hoành tráng, đoạn phim thuở thơ ấu mà Kanye West biên tập mới là món quà vô giá với Kim.

Vợ chồng Kim - Kanye West.

Vì vụ cướp kinh hoàng ở Paris đêm 2/10, Kim Kardashian từ chối xuất hiện trong mọi cuộc vui, thậm chí hủy cả tiệc sinh nhật hoành tráng. Nhưng bù lại, năm nay ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ lại có ngày sinh nhật giản dị, ý nghĩa bên chồng con và những người thân trong gia đình.

Theo RadarOnline, tối hôm 21/10, Kim quyết định không rời biệt thự của cô để ra ngoài ăn mừng sinh nhật. Cô cũng không muốn nhận bất kỳ món quà nào liên quan đến trang sức nữa. Rapper Kanye West rất hiểu tâm trạng của vợ nên đã chuẩn bị cho Kim một món quà bất ngờ - video dài 5 phút ghi lại hình ảnh thời thơ ấu và những lần sinh nhật đáng nhớ của Kim bên người bố quá cố và gia đình. Anh đăng video trên Twitter của Kim kèm theo dòng thổ lộ: Chúc mừng sinh nhật, em yêu!

Video thời thơ ấu hồn nhiên và trong trẻo của Kim Kardashian Video thời thơ ấu hồn nhiên, trong trẻo của Kim Kardashian

"Khi Kim xem video, cô đã khóc không ngừng bởi nó khiến cô nhớ lại những ngày hạnh phúc quý giá trước khi nổi tiếng, nhớ về bố và tình yêu của cô dành cho bố", nguồn tin chia sẻ trên RadarOnline. Cả gia đình Kim cũng rất bất ngờ trước món quà của Kanye bởi không ai biết cuốn phim từng tồn tại. Kanye đã lấy từ kho lưu trữ của ông Roberts Kardashian (bố Kim) và biên tập.

Nguồn tin cũng chia sẻ, Kim nức nở tâm sự với chồng rằng cô khao khát trở lại là người con gái mà bố từng mong muốn và đã chán ngán với cuộc sống nổi tiếng hào nhoáng hiện tại. Đây cũng là điều Kanye muốn vì anh luôn lo lắng đời sống riêng tư bị phơi bày quá nhiều trước công chúng, làm ảnh hưởng tới cuộc sống hôn nhân.

Cú sốc bị cướp ở Paris có thể sẽ là dấu mốc thay đổi cách sống của Kim Kardashian. Hiện tại, cô hoãn vô thời hạn lịch quay phim truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians, ngừng hoạt động mạng xã hội và hầu như không ra khỏi nhà.

Hoài Vũ