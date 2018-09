Kim khỏa thân nóng bỏng trong show của mình

Bà mẹ một con nude khoe thân hình sexy trong phần mới nhất của chương trình 'Keeping Up With The Kardashians'.

Người đẹp siêu vòng 3 luôn biết tận dụng lợi thế của mình để tăng độ hot cho show truyền hình thực tế Keeping up With The Kardashians. Trong trailer có độ dài 29 giây giới thiệu những hình ảnh mới nhất trong tập 10 của chương trình, Kim xuất hiện với hình ảnh không mảnh vải che thân, chụp hình trong một studio.

Hình ảnh nóng bỏng sẽ xuất hiện trong tập 10 show "Keeping Up with The Kardashian" của Kim.

Nhiều người cho rằng bà mẹ một con ngoài sở thích selfie còn nghiện chụp ảnh nude. Lý giải về những shoot hình này, Kim cho biết: "Tôi chỉ muốn lưu lại hình ảnh cơ thể mình trước khi mang bầu lần hai. Nếu có bầu, thân hình tôi sẽ thay đổi hoàn toàn".

Trong tập 10 tới đây, Kim sẽ chia sẻ về hành trình cố gắng mang bầu lần hai của mình với chồng. Dạo gần đây, Kim liên tục tâm sự về khó khăn khi mang thai lần hai: "Lần mang thai này thật không dễ dàng như lần trước. Nhưng vợ chồng tôi vẫn đang cố".

Kim và chồng đang tích cực chuyện chăn gối để sớm có thêm một nhóc tỳ nữa.

Bà xã rapper Kanye West là một phụ nữ rất thông minh và biết nắm bắt thời cơ. Cô biết cách kiếm tiền từ những lĩnh vực đang hot hiện nay nhờ vào hình ảnh nổi tiếng của mình. Thực tế, chương trình Keeping Up With The Kardashian không mang lại bao nhiêu so với những công việc nhàn nhã khác của Kim như tham dự sự kiện tại các câu lạc bộ đêm, các bữa tiệc, nhà hàng khai trương...

Trần Quỳnh