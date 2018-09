Kim khẳng định không động 'dao kéo' trong khi mang bầu

Bà bầu Kim Kardashian phủ nhận thông tin cô tiêm botox trong thời gian bầu bí.

Cách đây vài ngày, một nguồn tin tiết lộ với tạp chí InTouch, Kim Kardashian lạm dụng "dao kéo" để níu kéo vẻ đẹp tự nhiên trong thời gian bầu bí. "Cô ấy tiêm botox 3 tháng một lần để có một làn da căng mịn, không nếp nhăn. Phẫu thuật thẩm mỹ đã trở thành một điều tự nhiên đối với Kim. Bé North vẫn sinh ra khỏe mạnh bởi vậy cô ấy chẳng lo lắng gì khi áp dụng các phương pháp làm đẹp trong lần mang bầu thứ hai", người này cho biết. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thẩm mỹ, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú tuyệt đối không được sử dụng botox cũng như chất làm đầy vì có thể ảnh hưởng xấu đến thai nhi.

Kim khẳng định không "dao kéo" vì sức khỏe của hai mẹ con.

Hôm qua, trên trang cá nhân, người đẹp siêu vòng 3 đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. Bà mẹ một con đăng bức hình chân dung của mình kèm dòng status khẳng định những gì InTouch viết là bịa đặt, cô chỉ make up để cảm thấy xinh đẹp và tự tin hơn. "Tôi không hề sử dụng chất làm đầy hay tiêm botox trong khoảng thời gian mang thai như các tờ báo lá cải kia đưa tin. Bạn không thể đe dọa sức khỏe cũng như tính mạng của chính mình và em bé. Bất cứ ai có bầu hay tăng cân đều biết rằng khuôn mặt sẽ khó tránh khỏi sự thay đổi! Mũi của tôi trở nên to hơn, hai má cũng căng đầy và môi thì sưng vù. Tôi chỉ cố gắng khéo léo trang điểm để che đi khuyết điểm".

Ngôi sao truyền hình thực tế nổi tiếng là người chịu chi để chỉnh sửa cơ thể, từ nâng ngực, sửa mũi, hút mỡ, độn mông. Kim từng thổ lộ cô tiêm botox khi bắt đầu quay show truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians. Tuy vậy, người đẹp thú nhận không hề hài lòng với các vết thâm tím xuất hiện trên các vị trí tiêm botox: "Tôi nghĩ rằng khi còn trẻ, có nhiều cách để bạn chăm sóc làn da và botox không cần thiết ở độ tuổi này".

Khuôn mặt của người đẹp thay đổi qua nhiều năm.

Vì rất khó để có thể mang bầu lần hai nên Kim cho biết cô rất chăm lo cho sức khỏe của bản thân. Bà xã của rapper da màu Kanye West đã thuê hẳn một chuyên gia dinh dưỡng để có thể thật khỏe mạnh trong suốt thai kỳ. Theo một số nguồn tin, Kim đang bầu ở tháng thứ 4 và sẽ sinh quý tử vào cuối năm nay.

Trần Quỳnh