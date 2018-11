Kim Kardashian từng cưới trong tình trạng phê thuốc

Bà xã Kanye West thú nhận dùng ma túy và quay băng sex là những điều tồi tệ nhất trong đời cô khi ở tuổi đôi mươi.

Trong tập mới của chương trình Keeping Up With the Kardashians, Kim Kardashian tiết lộ về thời trẻ hoang dã của cô. Khi cô em gái Kendall Jenner nói rằng "đã nghe những câu chuyện đồn đại về một thời ăn chơi bốc đồng của chị", Kim liền thú nhận từng dùng chất gây nghiện.

"Chị đã kết hôn trong tình trạng phê thuốc. Đó là lần đầu tiên chị dùng", Kim kể với Kendall, đề cập tới cuộc hôn nhân đầu của cô với nhà sản xuất âm nhạc Damon Thomas vào năm 2000 khi Kim mới 19 tuổi. Sau quyết định cưới vội vã đó, hai người ly hôn vào năm 2002.

Kim và người chồng đầu tiên, Damon Thomas.

Ngôi sao 38 tuổi chia sẻ việc dùng ma túy đã khiến cô có những hành động sai lầm: "Chị dùng nó lần nữa và chị đã quay băng sex. Mọi thứ tồi tệ đã diễn ra". Đó là lần Kim quay video cảnh giường chiếu với bạn trai cũ, rapper Ray J vào năm 2003 và đến năm 2007 phim sex bị phát tán rộng rãi.

"Chị đã bị say thuốc khi quay băng sex ư?", em rể cũ của Kim là Scott Disick kinh ngạc hỏi lại. Bà mẹ 3 con liền xác nhận: "Đúng như vậy. Mọi người có thể thấy hàm của chị run rẩy trong suốt thời gian đó".

Kim hồi tưởng, cô còn có những hành động điên rồ khác thời trẻ như tiệc tùng với Paris Hilton cho đến đầu giờ sáng ở Ibiza, Tây Ban Nha và sau đó hai người ôm phao cứu đắm ngủ trên biển. "Chị đã trải qua một giai đoạn nổi loạn vào cuối thời tuổi teen. Giờ chị không còn như thế nữa", Kim tâm sự.

Kim từng là trợ lý và bạn thân của người đẹp tiệc tùng Paris Hilton (phải).

Kim Kardashian giờ đã là mẹ của ba nhóc tỳ với người chồng thứ ba, rapper Kanye West. Từ khi ghi hình cho chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With the Kardashians, cô và các chị em nổi tiếng nhà Kardashian - Jenner là hình mẫu của nhiều cô gái trẻ về lối sống lành mạnh, không nghiện rượu và ma túy.