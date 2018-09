Kim Kardashian lột đồ, chụp hình 'tự sướng'

Diễn viên truyền hình thực tế Mỹ tiếp tục gây chú ý với việc khỏa thân, bất chấp việc bụng bầu vượt mặt.

Kim Kardashian đã khiến không ít người shock khi chia sẻ trên trang cá nhân bức hình cô khỏa thân hoàn toàn, khoe vòng ba "trứ danh" và bụng bầu lùm lùm, kèm theo dòng chia sẻ "No Photoshop... Good lighting" (không photoshop, ánh sáng ổn). Dù đây không phải lần đầu diễn viên truyền hình thực tế người Mỹ này "chơi trội", nhưng sự quá đà của cô khiến không ít khán giả phản ứng mạnh mẽ.

Bức hình khiến Kim bị chỉ trích mạnh mẽ.

Kim Kardashian hiện mang thai đứa con thứ hai được gần 5 tháng, bụng cô ngày càng lộ rõ. Dù vậy, khi bức ảnh được chia sẻ chóng mặt trên các trang mạng, nhiều khán giả cho ý kiến rằng "mông cô ta còn to hơn cả bụng". Kim bày tỏ lý do cô đăng bức ảnh này lên vì "quá nhiều người nghĩ rằng tôi giả có bầu. Đầu tiên thì họ nói bụng tôi quá nhỏ, không có chuyện mang thai. Giờ thì họ nói tôi quá béo, chắc chắn là do bụng mỡ chứ không phải bầu bí. Có những khi tôi chụp hình trước khi ăn và trông bụng nhỏ gọn, hoặc có lúc tôi chụp hình sau khi ăn xong, và trông bụng to hơn. Đó là điều rất đỗi bình thường. Cơ thể mỗi người là khác nhau, mỗi người mang thai theo một quá trình khác nhau. Tôi đã học cách để yêu cơ thể mình ở mỗi giai đoạn, kể cả khi có trở nên to béo thì như vậy vẫn rất đẹp".

Kim xuất hiện với thân hình đồ sộ cách đây vài ngày.

