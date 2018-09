Kim Kardashian lo lắng đi khám thai vì sợ tiền sản giật

Người đẹp đang mang thai 7 tháng vội vàng tới bệnh viện khi đang công tác ở San Francisco.

Kim Kardashian tại bệnh viện phụ sản ở San Francisco.

Cuối tuần qua, trong khi tới San Francisco làm việc, Kim Kardashian tranh thủ vào khám thai tại một bệnh viện phụ sản. Ngôi sao 34 tuổi trông khá lo lắng khi được các vệ sĩ hộ tống đưa đi khám. Trước đó, cô đã bày tỏ nỗi sợ bị tiền sản giật vì huyết áp cao và tiểu đường thai nghén.

Trong tập mới nhất của chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians, Kim tiết lộ rằng, cô có thể bị tiểu đường thai nghén: "Bác sĩ nhìn thấy nhiều chất lỏng hơn bình thường trong nhau thai của tôi, điều đó có nghĩa là tôi có thể bị tiểu đường".

Kim chia sẻ nỗi lo bị tiểu đường và tiền sản giật.

Bác sĩ cũng cảnh báo nguy cơ tiền sản giật với Kim: "Họ bảo rằng, tôi từng bị tiền sản giật nên có nguy cơ bị lại lần nữa". Hiện tại, tay và chân của Kim Kardashian đã có dấu hiệu bị phù. Cô mới đang mang bầu bé trai ở tháng thứ 7.

Lần mang thai đầu tiên vào năm 2013, Kim đã sinh bé North West rất khó khăn vì bị tiền sản giật. Bà xã rapper Kanye West từng tâm sự rằng, cô rất sợ bầu bí không chỉ vì xổ dáng mà còn vì nhiều rủi ro rình rập. Người đẹp đã bị ốm nghén nặng, huyết áp cao kèm theo tiểu đường. Kim thú thật rằng "mang thai là trải nghiệm tồi tệ nhất trong đời tôi".

Kim Kardashian từng sinh cô con gái North West rất khó khăn nhưng cô vẫn chấp nhận mỏi rủi ro để có đứa con thứ hai.

