Kim Kardashian là em họ 13 đời của Thủ tướng Anh

Thủ tướng David Cameron gây sốc khi tiết lộ ông có họ hàng xa với người đẹp siêu vòng 3.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Heat ngày hôm qua, khi được hỏi về chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With the Kardashians, Thủ tướng Anh David Cameron đã khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ: "Tôi không xem chương trình đó nhưng tôi có họ hàng thân thích với gia đình Kim". Trước phản ứng ngỡ ngàng của phóng viên, ông Cameron giải thích: "Tôi là anh họ 13 đời của cô Kim". Theo website gia phả trực tuyến Geni.com, Kim và ông Cameron có cùng tổ tiên là bá tước William Spencer, sinh năm 1555. Thủ tướng Anh vốn xuất thân từ dòng dõi quý tộc, ông là con cháu của Nữ hoàng Anh Victoria. Mặc dù không theo dõi Keeping Up With the Kardashians của họ hàng nhưng Thủ tướng cho biết ông sẽ sớm sắp xếp một cuộc gặp với gia đình Kim ngay khi có thể.

Kim Kardashian có họ hàng

Kim Kardashian được biết đến với vai trò người mẫu, diễn viên, chủ cửa hàng quần áo và nhân vật trong show truyền hình thực tế gia đình Keeping up with the Kardashian. Cô là con gái của luật sư Robert Kardashian và vợ Kris Jenner. Mẹ Kim, bà Kris, ly dị chồng năm 1989 và cưới cựu vận động viên Olympic Bruce Jenner năm 1991. Bố Kim, ông Robert Kardashian qua đời từ năm 2003.

Kim có hai chị em gái - Kourtney, Khloe - và em trai Robert. Cô cũng có hai em gái cùng mẹ khác cha là Kendall và Kylie Jenner. Ngoài ra, Kim cũng có mối quan hệ anh chị em với các con riêng của bố dượng, Burton Jenner, Brandon Jenner, ngôi sao truyền hình Brody Jenner và Casey Jenner. Kim còn có một người em trai cùng cha khác mẹ là Blaine, nhà sản xuất trẻ tuổi tài ba ở hollywood.

Kim cùng mẹ và các em gái.

Trần Quỳnh