Kim Kardashian khoe mông ngực nở nang trên phố

Kim có tâm trạng phấn chấn khi bắt đầu một ngày quay phim "Keeping Up with the Kardashians". Chương trình truyền hình thực tế này đang ngày càng giảm tỷ lệ người xem nhưng Kim không hề tỏ ra bi quan. Sau những biến cố lớn xảy ra vào cuối năm ngoái, bà xã Kanye West chia sẻ rằng cô càng trở nên mạnh mẽ hơn.