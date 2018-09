Kim Kardashian khoe làm đẹp vòng 1 bằng tia laser

Hôn thê của rapper Kanye West tiết lộ video cô được các bác sĩ chiếu tia laser lên vùng ngực để xóa vết rạn sau sinh.

Kim chuẩn bị cho khâu làm đẹp bằng laser.

Kim Kardashian luôn phủ nhận phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực nhưng cô sẵn sàng chia sẻ các phương pháp làm đẹp không đụng tới dao kéo. Mới đây nhất, Kim khoe quá trình cô sử dụng liệu pháp chiếu tia laser để làm tươi trẻ làn da và xóa đi các vết rạn, nếp nhăn.

Trong video tiết lộ trên chương trình thực tế Keeping Up With The Kardashians, Kim nằm trên giường để lộ vòng một nảy nở. Sau đó, các bác sĩ đưa máy laser tới chiếu trên vùng ngực của cô. Sau khi sinh con, trên hai gò bồng đảo của cô xuất hiện nhiều vết rạn, bởi vậy người đẹp 33 tuổi muốn chúng được mịn màng, láng bóng hơn.

Kim Kadashian làm đẹp vùng ngực bằng laser

Ban đầu, Kim chỉ muốn trị liệu ở hai bàn tay vì cô sợ hãi những vết nhăn. Tuy nhiên sau khi được tư vấn, cô quyết định làm đẹp cả ở vùng ngực gợi cảm mà cô luôn tự hào chưng ra trong những bộ váy sexy.

Cô nàng "siêu vòng ba" luôn ám ảnh về sự lão hóa, bởi vậy cô đã áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để chăm sóc sắc đẹp. Năm ngoái, Kim từng tiết lộ những cách làm đẹp kinh dị là đắp mặt nạ bằng máu của chính mình. Vợ chưa cưới của Kanye West thổ lộ: "Tôi muốn thử bất cứ cách gì để có thể khiến mình trông thật trẻ trung".

Hoài Vũ