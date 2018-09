Kim Kardashian khó có thể mang thai lần 2

Ngôi sao truyền hình thực tế được các bác sĩ khuyên nên tìm người mang thai hộ.

Kim Kardashian và chồng đang nỗ lực hết sức để sớm sinh thêm một nhóc tỳ sau khi con gái North West gần tròn 2 tuổi. Tuy nhiên, lần mang thai thứ 2 mọi chuyện không được suôn sẻ như cô mong muốn. Kim được các bác sĩ thông báo, nếu muốn có thêm em bé, khả năng cô sẽ phải đối mặt với những vấn đề rủi ro về sức khỏe. Vì vậy, tốt hơn hết "cô nên cân nhắc tới việc tìm người mang thai hộ".

Kim Kardashian gặp khó khăn trong việc mang thai lần 2.

Trong tập gần đây nhất của show truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians, Kim thổ lộ về khát vọng có con: "Tôi chẳng mong ước gì ngoài việc sinh thêm con. Và tôi sẵn sàng trả bất cứ giá nào để có được điều đó".

Vợ rapper da màu cũng chia sẻ về nỗi lo khi tìm người đẻ thuê: "Tôi rất sợ phải tìm người đẻ mướn. Tôi không muốn. Tôi không muốn một chút nào. Đó là lựa chọn cuối cùng của tôi". "Tôi cũng không dám nhờ ai đó. Bởi nhỡ đó là một người mất trí hoặc đột nhiên bỏ trốn mang theo đứa bé?. Tôi không thể. Thật sự không thể", Kim thổ lộ.

Người đẹp siêu vòng 3 mới đây phát hiện bị sót nhau thai trong cổ tử cung. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô khó mang bầu trở lại. Kim đã nhanh chóng đến bệnh viện thực hiện ca phẫu thuật loại bỏ nhau thai còn sót. Có mặt tại bệnh viện với con gái, bà Kris Jenner đã gợi ý để cô chị Kourtney Kardashian mang thai hộ Kim. Tuy nhiên, Kim lập tức từ chối: "Thật là phiền phức nếu con không thể tự mang bầu đứa con của chính mình".

Tại phòng khám sản ở Beverly Hills, bác sĩ chuyên điều trị cho Kim, Huang phân tích: "Cô vẫn có thể mang thai nhưng những rủi ro trong quá trình mang bầu là không tránh khỏi. Tìm người mang thai hộ là cách tốt nhất cho cả cô và đứa con. Tôi sẽ làm hết khả năng để loại bỏ những tác nhân gây hại cho tử cung của cô và giữ cho nó được khỏe mạnh".

Kim và chồng đều đang nóng lòng mong chờ tin vui.

Trong tập này, Kim cũng giãi bày về những khó khăn phải đối mặt trong suốt thời gian qua: "Tôi liên tục phàn nàn về vấn đề bầu bí. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ rơi vào cảnh phải van nài để sinh thêm con. Lần mang thai này thật không dễ dàng như lần trước". Tuy nhiên, Kim quyết không từ bỏ hy vọng sẽ tự mình sinh cho đức lang quân đứa con thứ hai.

Trần Quỳnh