Kim Kardashian khao khát có con trai

Người đẹp truyền hình thực tế Mỹ tâm sự, cô sẽ sớm mang bầu lần nữa và sẽ đẻ cho đến bao giờ có được quý tử.

Kim và công chúa nhỏ Nori.

Kim và rapper Kanye West hiện là bố mẹ của cô con gái 14 tháng tuổi, North West. Vì rất thích vai trò làm mẹ, chăm sóc con trẻ nên Kim quyết tâm đẻ thêm con. Cũng giống như nhiều phụ nữ khác, cô thích "có đủ nếp đủ tẻ" nên mong sẽ sinh được một cậu con trai.

Người đẹp 32 tuổi chia sẻ trong cuộc phỏng vấn mới trên chương trình Keeping Up With the Kardashians: "Tôi nghĩ rằng mình muốn sinh thêm một nhóc nữa. Nếu đó là con gái, tôi xác định sẽ đẻ tiếp để có con trai. Nếu đó là con trai, tôi sẽ dừng lại ở đó... Thực ra tôi hy vọng đứa thứ hai là con gái để bé Nori sẽ có bạn chơi cùng. Sau đó nhóc thứ ba sẽ là con trai".

Kim và Kanye West đều thích có nhiều con.

Trong cuộc trò chuyện trước đó, Kim cũng thổ lộ dự định sớm mang thai lần nữa. Cô vốn có rất đông anh chị em nên cũng muốn bé Nori có thêm nhiều em để chơi cùng. Thậm chí trong chuyến thăm Thái Lan hồi tháng 5, Kim còn có ý định nhận nuôi một cô bé xinh xắn trong trại mồ côi. Tuy nhiên vì thủ tục xin con nuôi ở Thái Lan khá rắc rối nên cô phải từ bỏ ước muốn này.

Hoài Vũ