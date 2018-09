Kim Kardashian hứng 'gạch đá' khi đăng ảnh tượng sáp khỏa thân của Taylor Swift

Bức ảnh tượng Taylor nằm lõa lồ cạnh Kanye West trong triển lãm 'Famous' khiến các fan của nữ ca sĩ nổi điên.

Tối 4/12, Kim Kardashian làm dậy sóng Instagram khi đăng lại bức ảnh cô chụp trong triển lãm Famous năm ngoái. Triển lãm dựa trên ca khúc tai tiếng cùng tên của Kanye West, trưng bày một loạt tượng sáp các ngôi sao trong trạng thái khỏa thân nằm cạnh nhau. Điều gây chú ý nhất là tượng Taylor lộ ngực nằm cạnh tượng Kanye West như minh chứng cho câu rap: "Tôi nghĩ mình vẫn có thể ngủ với Taylor Swift vì tôi đã làm cho con khốn đó nổi tiếng".

Kim đăng ảnh cô chụp tại triển lãm "Famous" năm ngoái với hình ảnh tượng Taylor và Kanye nằm cạnh nhau (ngoài cùng bên trái).

Fan của Taylor Swift cho rằng đây không đơn thuần là một bức ảnh cũ vô hại mà ẩn chứa ngầm ý mỉa mai của Kim Kardashian khi Taylor đang quảng bá album Reputation (Danh tiếng). Nhiều người bày tỏ sự bức xúc vì Kim cố tình khơi lại hình ảnh bôi nhọ "công chúa nhạc đồng quê" giữa thời điểm này. Họ đồng loạt tung biểu tượng chuột khủng bố Instagram của Kim, so sánh bà xã Kanye West giống như một con chuột bị rắn (Taylor Swift) ăn thịt.

Biểu tượng chuột tràn ngập trên Instagram của Kim Kardashian.

Trong suốt cuộc hận thù căng thẳng diễn ra năm ngoái, Kim đã sử dụng biểu tượng rắn để ví Taylor lật lọng như một con rắn độc. Sau này, Taylor đã lấy chính biểu tượng rắn để làm hình ảnh tượng trưng cho mình trong album Reputation - nơi cô thẳng thắn phơi bày những kẻ thù của mình trong thế giới showbiz và mặt tối của danh tiếng.

Trong ca khúc mang tên This Is Why We Can’t Have Nice Things (Đây là lý do tại sao chúng ta không thể có những điều tốt đẹp), Taylor viết về Kanye West: "Đã rất tuyệt khi chúng ta làm bạn lần nữa/ Tôi đã trao cho anh cơ hội thứ hai/ Nhưng anh đã đâm tôi từ sau lưng trong khi vẫn bắt tay tôi".

Mối hận thù giữa vợ chồng Kim-Kanye và Taylor Swift chưa có hồi kết.